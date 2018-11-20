Михаил Пиотровский: Культурные мосты горят последними

Известный кинорежиссер Жан-Люк Годар опубликовал письмо, в котором объявил, что не приедет в Эрмитаж по политическим мотивам. Ситуацию для "РГ" прокомментировал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

- Некоторое время назад наши французские коллеги настойчиво предлагали Эрмитажу участие Жана-Люка Годара, связанное с музейной темой. Мы согласились.

С Годаром велись переговоры. Договорились, что в декабре он приедет в Эрмитаж посмотреть наши залы и сформулировать тему для своего участия. Это должен был быть какой-то сумасшедший музыкальный перекрут, замешенный на мистике и связанный с историей музеев.

Широкой публике это могло показаться очередной "гадостью", но Эрмитаж уже был музеем из фильма Сокурова, и мы не боимся ни кино, ни киноэкспериментов. Что задумал режиссер, мы так до конца и не поняли, решив, что Годар приедет, и все родится на месте.

Однако не так давно он прислал письмо, в котором сообщил, что не может приехать в Россию по политическим причинам. Он опубликовал это письмо в журнале. Мой комментарий происшедшего таков: я всем уже надоел с провозглашением одного и того же принципа - культурные мосты должны быть взорваны последними. И Эрмитаж старается их сохранить в самых острых ситуациях. Так я, например, не отказался от поездки в Саудовскую Аравию, и выступал там на форуме на важную для всех тему развития музеев.