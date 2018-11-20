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20.11.2018 12:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На ярмарке "Труд и занятость" петербуржцев научат быть бизнесменами

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
28 ноября в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" пройдет ярмарка "Труд и занятость". Ключевой ее темой станет открытие собственного дела.
Фото: Пресс-служба центра занятости населения Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба центра занятости населения Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба центра занятости населения Санкт-Петербурга

Ярмарка "Труд и занятость" проводится ежегодно. Мероприятие начиналось как ярмарка вакансий, но сейчас это полноценный форум, посвященный самым разным аспектам рынка труда.

Вакансии здесь, конечно, тоже будут. Как сообщает Служба занятости населения Санкт-Петербурга, свои стенды представят более 250 крупнейших работодателей города. На полях ярмарки может найти работу как редкий специалист, так и обладатель профессии с широкими сферами применения. Вакансии предложат в сферах производства, информационных технологий, здравоохранения, государственной службы, строительства, финансов.

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения Санкт-Петербурга
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На ярмарке запланирована солидная деловая программа. Так, на интерактивной площадке "Создай свой бизнес" выступят успешные предприниматели и представители бизнес-школ. Слушателей ждут конкретные кейсы, тренинги по составлению бизнес-планов и финансовых моделей, а также привлечению инвестиций. Среди тем выступлений - увеличение продаж через SMM и личный бренд, удержание и развитие сотрудников, а также механизмы действия программ господдержки и разного рода акселераторов.

Отдельная площадка будет посвящена человеческому капиталу. Ведущие эксперты Петербурга расскажут, как развивать свои компетенции и максимально выгодно продавать их на рынке труда. Данная секция будет интересна как начинающим предпринимателям, так и тем, кто работает на предприятии в качестве наемного сотрудника.

Весь день на ярмарке будут проводиться семинары для работодателей - в частности, секция "Автоматизация подбора персонала: новая система управления" позволит обменяться опытом и действующими практиками в области автоматизации процесса поиска и подбора кадров. Среди ключевых спикеров - Алексей Боровков, проректор Политехнического института имени Петра Великого, Дмитрий Чернейко, председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, Елена Шемелина, руководитель направления развития сотрудников ПАО "Газпромнефть". Также к участию в обсуждениях приглашаются представители HR-подразделений компаний, заинтересованных в создании отраслевых систем поиска и подбора кадров.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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На площадках ярмарки будут обсуждаться перспективы и карьерные возможности на рынке труда людей старшего возраста. Результатами своих исследований в этом направлении поделятся эксперты НИУ ВШЭ, РАНХиГС, руководители благотворительных фондов и образовательных центров.

Отдельная секция будет посвящена тем, кто только выходит на рынок труда, выпускникам учебных заведений и молодым специалистам. Так, карьерный клуб экономического факультета СПбГУ проведет тренинги, расширяющие навыки для профессиональной самореализации. А представители бизнес-сообщества расскажут, чего они ждут от молодых специалистов, какие вакансии могут им предложить, и проинформируют о вариантах построения карьеры.

Ярмарка "Труд и занятость" проводится в рамках XI Петербургского Международного инновационного форума и XXII Международного форума "Российский промышленник". Посетители ярмарки также смогут посмотреть выставку промышленного оборудования от ведущих предприятий страны и познакомиться с прорывными инновационными проектами.

Вход на ярмарку "Труд и занятость" свободный. Тем не менее в Службе занятости населения Санкт-Петербурга рекомендуют участникам пройти бесплатную регистрацию на сайте.

Ярмарка "Труд и занятость" пройдет 28 ноября с 10.00 до 18.00 в павильонах Е7 - Е12 "Экспофорума". Для посетителей от метро "Московская" будут ходить бесплатные автобусы.

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