На скамью в центре Петербурга посадят героев "Собачьего сердца"

Скульптурную композицию - скамейку, на которой сидят профессор Преображенский и Шарик - планируют открыть в центре Санкт-Петербурга, во дворе дома номер 27 на улице Моховой, где снимался фильм "Собачье сердце".

Об этом корреспонденту "РГ" рассказали на киностудии "Ленфильм". Торжества приурочены к 30-летию выхода на экраны знаменитого фильма Владимира Бортко "Собачье сердце", ставшем лучшей экранизацией одноименной повести Михаила Булгакова.

Съемки ленты проходили в разных районах Петербурга: на улице Рылеева, в Дегтярном переулке, на улице Боровой. Но установить скульптурную композицию решили именно на Моховой, так как по фильму именно здесь располагался дом профессора Преображенского.

Скульптурная композиция представляет из себя лавочку, на которой сидит профессор Преображенский, а рядом с ним - пес Шарик. Автор скульптуры - студент Санкт-Петербургской Академии художеств имени Репина Игорь Сенин.

На "Ленфильме" подчеркивают, что фигуры персонажей изготовлены из современных морозо- и вандалоустойчивых материалов, что важно, учитывая необычное расположение памятника - во дворе.

Важно и то, что скульптор не стремился передать абсолютное портретное сходство своих героев с экранными персонажами: скорее, он воплотил собирательный тип старорежимного профессора и вылепил выразительный образ некой собаки.

Торжественное открытие монумента запланировано на 26 ноября: красную ленточку на открытии памятника перережет герой события, режиссер Владимир Бортко. В тот же день вечером состоится творческая встреча с автором фильма. Она пройдет на площадке киностудии в рамках "Ленфильм-клуба". После нее состоится показ фильма "Собачье сердце".

Справка "РГ"

"Собачье сердце" - советский двухсерийный черно-белый телефильм, снятый Владимиром Бортко в 1988 году. Премьерный показ состоялся в ноябре. В фильме снимались известные артисты Евгений Евстигнеев, Роман Карцев, Нина Русланова, а для исполнителя роли Шарикова Владимира Толоконникова этот фильм открыл путь в большое кино.

Фильм удостоен многих наград, в том числе - Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. В роли Шарика снимали собаку по кличке Карай, выбранную из 20 претендентов на эту роль. После "Собачьего сердца" Карай снялся еще в четырех картинах.