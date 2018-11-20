В Северодвинске проверят видео с избиением физруком школьников

В Северодвинске началась проверка скандальной видеозаписи, которая появилась в социальных сетях 20 ноября: учительница в классе одной из школ методично бьет двоих учеников сложенной скакалкой.

Следственные органы СКР по Архангельской области и НАО начали проверку по этому факту, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Номер школы пока не называется.

Глава Северодвинска Игорь Скубенко также распорядился начать служебное расследование.

- На видеозаписи учитель физической культуры применяет к несовершеннолетним физическое наказание. Это вопиющий случай несоблюдения педагогической этики. К расследованию подключены комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки и полиция, - прокомментировала заместитель главы Северодвинска по социальным вопросам Ирина Сахарова.

На двухминутном видео женщина в спортивном костюме отчитывает подростков за различные проступки - например, несделанное задание по английскому языку и пользование мобильным телефоном.

В комментариях к видео пользователи сообщили, что физрук является классным руководителем пострадавших детей. Сначала она бьет скакалкой ниже спины мальчика, затем девочку. На вид им лет 12-13.