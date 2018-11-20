Прокуратура проверит массовое отравление детей в мурманской больнице

В Заполярье стартовала прокурорская проверка в связи с отравлением нескольких детей и родителей в инфекционном отделении областной детской клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сотрудникам надзорного ведомства предстоит выяснить, соблюдались ли в учреждении требования санитарного законодательства, в том числе во время приготовления пищи. А затем решить вопрос о привлечении виновных к ответственности. Проверка находится на контроле прокурора области.

Информацию о том, что у нескольких юных пациентов и их родителей появились симптомы отравления, опубликовали в минувшие выходные пользователи социальных сетей. Речь идет о рвоте и болях в животе. По словам одной из мам, взрослые и дети, не прикасавшиеся к больничной еде, не пострадали.