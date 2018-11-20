Роспотребнадзор намерен ввести систему цветовой маркировки продукции. Она поможет покупателям обезопасить себя от вредных продуктов питания.

О необходимости принятия подобных мер и популяризации диетического питания сегодня сигнализируют представители надзорных органов и медицинского сообщества, которые апеллируют к статистике: в России число заболевших онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением напрямую связано с увеличением потребления продуктов с низкими потребительскими качествами. Так, по данным ВОЗ, в 40 процентах случаев возникновение хронических и инфекционных заболеваний связано с тем, что россияне едят. Предполагается, что в категорию "ненадежных продуктов питания" могут попасть полуфабрикаты, фастфуд и газированные напитки, где содержание сахара, соли и жира зашкаливает.

- Анализ покупательской активности демонстрирует рост потребления основных продуктов питания, однако указывает на дефицит в рационе плодоовощной продукции и рыбы, - отмечает начальник отдела надзора за питанием населения управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу Инна Соколовская. - При этом употребляют в пищу жиров на 15,3 процента больше нормы, дефицит белка составляет 11,5 процента, а углеводов - 18. Потребление же продуктов с высоким содержанием пищевых волокон, кальция, витаминов группы B, D и йода ежегодно сокращается.

Обезопасить население от вредных продуктов Роспотребнадзор намерен через введение цветовой маркировки продукции по системе "светофор" прямо на упаковке товара. О критическом содержании в них сахара, соли и жиров будет сигнализировать красный цвет маркера, желтый - о близости к критической отметке, а зеленый - о полезности выбранного товара.

Проводиться световая идентификация будет в соответствии с разработанными и утвержденными в 2018 году Роспотребнадзором и ведущими научными учреждениями методическими рекомендациями. Постепенно маркировке подвергнутся товары всех производителей - за исключением тех, кто выпускает товары с заведомо высоким содержанием жира и сахара: кондитерской или специализированной. Что будет с ними - вопрос открытый.

Эксперты предполагают, что, кроме откровенно вредных продуктов, в обойму маркируемых попадут и те, которые чаще всего фальсифицируют, например молочная продукция: сливочное масло, творог, сыр и сметана.

Кстати, принцип регулирования состава некоторых продуктов уже применялся в Петербурге ранее. Так, в 2011 году, например, был принят регламент относительно продукции масложировой промышленности, содержание транс-изомеров жирных кислот в которой ограничили двумя процентами. До этого он варьировался от 20 до 40 процентов. Такое регулирование должно было обезопасить потребителей от тяжелых заболеваний, однако, как отмечают врачи, по сути, ситуация не изменилась: заболеваемость среди населения продолжила расти, так же как и число обострений болезней, спровоцированных некачественным питанием у хронически больных людей. Сегодня медики называют маркировку товаров всего лишь полумерой, предлагая приступить к формированию традиций здорового питания через возрождение когда-то существовавшей системы диетических столовых. Начав с малого, научив потребителя, как нужно формировать свой рацион, можно было бы искоренить те нездоровые привычки, которые есть у него сейчас.

Как отмечают специалисты, за основу здесь вполне может быть взята система питания, успешно работающая в роддомах, больницах, учреждениях социальной помощи, а также организациях дошкольного воспитания.

Таких учреждений в Петербурге около 2,5 тысячи, и там ежедневно питаются около миллиона человек. Работает налаженная система в соответствии с жесткими требованиями среднесуточной нормы потребления и подбором рациона для каждой группы пациентов или воспитанников. Состав разрешенных продуктов тоже жестко регулируется. Так, для детей блюда готовятся по щадящей рецептуре, в рационе соблюдается баланс содержания белков, жиров и углеводов в соотношении 1:1:4. Регламентируется и использование мяса, время заморозки которого не должно составлять более шести месяцев, тогда как для взрослого населения мясо может замораживаться 24 месяца. Налажена там и система контроля поставляемых продуктов, защищающая соц учреждения от фальсификата. Как отмечает начальник управления социального питания администрации Санкт-Петербурга Наталья Петрова, за некачественно поставленное сливочное масло в детский сад поставщику был выставлен штраф в размере 999 тысяч рублей. Единственной брешью в системе остается принцип подбора подрядчика по ФЗ N 94 - закона, ориентированного на наименьшие затраты со стороны заказчика.

P. S.

По мнению врачей, столовые диетического питания могут быть созданы на партнерских с бизнесом отношениях, который предстоит также заинтересовать в сотрудничестве. Однако это дело второй очередности, поскольку сейчас врачам предстоит заинтересовать в финансировании и развитии проекта городское правительство.