Сможет ли открытие своего бизнеса стать альтернативой безработице?

Петербург в очередной раз продемонстрировал крайне низкий уровень регистрируемой безработицы - 1,4 процента. В среднем по стране эта цифра равна 4,6 процента. Правда, не все, потеряв работу, готовы устраиваться на предложенные им места. Так, безработным, которые не видят перспектив в работе по найму, предлагают альтернативу - открыть свое дело. Может ли безработный стать успешным бизнесменом?

Безработным, которые не видят перспектив в работе по найму, предлагают альтернативу - открыть свое дело. Фото: Артем Житенев/РИА Новости

Общим курсом

Сегодня в банке вакансий Службы занятости населения Санкт-Петербурга более 46 тысяч позиций. Причем в ряде случаев работодатель готов предложить соискателям от 50 и даже 100 тысяч рублей. Однако все высокие зарплатные предложения ориентированы на квалифицированных специалистов с серьезным опытом работы.

В принципе, у соискателей есть возможность самим добиться такого уровня доходов, какой им нужен. Это возможно при открытии своего дела.

По оценкам НИУ ВШЭ, пока на ниве предпринимательства пробует себя лишь два процента от всех безработных.

Программы, предлагающие безработным открыть свое дело, действуют во всех регионах России. Человеку с нуля помогают зарегистрировать свое ИП или ООО. Стартовый капитал, площадку для ведения бизнеса, кадры в команду он должен искать сам. Начинающего предпринимателя, конечно, всесторонне проконсультируют, но делать за него никто ничего не будет. Такой алгоритм ценен тем, что начинающий предприниматель экономит на многочисленных бизнес-школах и тренингах, где затраты достигают порой десятков тысяч рублей, и при этом получает консультации, которые действительно помогают в работе.

В Петербурге желающие открыть свое дело могут обратиться в Службу занятости населения, первый шаг для этого - встать на учет в качестве безработного.

Перед тем как попасть в программу, все соискатели проходят психологическое тестирование. Как говорят в Службе занятости населения, это необходимая мера, поскольку далеко не все, кто хочет открыть свое дело, действительно готовы к этому.

Первые шаги

Люди, которые изъявляют желание участвовать в программе, редко имеют предпринимательский опыт и не представляют себе, как устроена изнанка бизнеса.

Учитывая все эти условия, с начала года через программу прошло 1217 петербуржцев. Главная задача, которую на этом этапе выполняет Служба занятости, - это направление будущих предпринимателей на разнообразные курсы, которые проходят бесплатно.

Курсы включают знакомство с основами предпринимательской деятельности, информационными технологиями в бизнесе, с последними тенденциями в налоговом законодательстве.

Также на занятиях объясняют, как зарегистрировать фирму, составить маркетинговую, финансовую и расчетную части бизнес-плана.

Учитывая, что каждый слушатель курсов планирует двигаться в своем направлении, финансовая часть бизнес-планов, как правило, прорабатывается в индивидуальном режиме. После обучения предприниматель получает соответствующий сертификат.

Ярмарка "Труд и занятость" пройдет 28 ноября с 10.00 до 18.00 в павильонах Е7-Е12 "Экспофорума". Для посетителей от метро "Московская" будут ходить бесплатные автобусы

С начала года такие занятия посетили в Петербурге 510 человек. По линии Службы занятости населения можно также получить финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей.

Эта сумма покрывает подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оплату госпошлины и услуг нотариуса, на изготовление печатей и штампов.

С начала года в рамках программы свое дело открыли 99 человек. Большинство из них занялись торговлей, организацией перевозок. Таким образом, создаются условия не только для развития малого предпринимательства и новые рабочие места. Семинары и консультации также проводятся на базе Единого центра предпринимательства, который объединил организации поддержки малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге. Теперь полный комплекс консультационных, образовательных, кредитных и других услуг можно получить на одной площадке.

За три года численность зарегистрированных ИП в городе значительно выросла. По данным Росстата, в 2015 году их было 87 тысяч, сейчас, как следует из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет УФНС России, в Петербурге статус ИП получила 131 тысяча человек. Но многие ИП быстро прекращают свою деятельность в первый год существования, на их место приходят другие. Причин этому множество, начиная от неподходящей идеи для бизнеса или недостаточно проработанного бизнес-плана и заканчивая нехваткой оборотных средств или ошибками, появляющимися в результате непонимания законодательства.

Жизнь петербургским предпринимателям стараются облегчить. В частности, на кредитование малого и среднего малого бизнеса по линии комитета по предпринимательству и потребительскому рынку планируется выделить почти миллиард рублей.

Также городские власти обещают снизить административные барьеры, упростить процедуру доступа к госзакупкам. Параллельно появляются крупные программы на федеральном уровне.

Корпорация МСП анонсировала появление кредитов на развитие бизнеса для предпринимателей старше 45 лет. Обещанная ставка - 6,5 процента годовых. Все эти меры призваны улучшить предпринимательский климат и, как следствие, повысить шансы начинающего бизнесмена на успех.

Тренд на самостоятельность

Тема привлечения инициативных граждан к предпринимательству станет одной из ключевых в рамках ярмарки "Труд и занятость", которая 28 ноября пройдет в "Экспофоруме". "Труд и занятость" - это ежегодная ярмарка вакансий, самая крупная в городе. В 2017-м ее посетили не менее десяти тысяч человек. Но в последние годы наравне со стендами от работодателей на ярмарке появилась деловая программа, что превратило мероприятие в полноценный форум, посвященный рынку труда. Как говорят в Службе занятости населения Санкт-Петербурга, которая и организует ярмарку, ключевая тема выбрана исходя из запросов аудитории.

В этом году на ярмарке будет работать крупная интерактивная площадка "Создай свой бизнес", в рамках которой перед слушателями выступят самые успешные предприниматели города и бизнес-тренеры. Цель ставится амбициозная: дать слушателям практические алгоритмы, которые помогут им при разработке и продвижении собственного продукта. Например, на площадке будут говорить об SMM и продвижении товаров и услуг в соцсетях через сообщества или личный бренд, которые позволяют быстро познакомить потребителя с продукцией компании.

Также участникам расскажут о программах по поддержке предпринимательства, которые действуют при городских комитетах, расскажут, как и на каких условиях работают акселераторы и инкубаторы. Чтобы бизнес оказался успешным, должно сложиться много всяких факторов, уверены организаторы: здесь и личные качества предпринимателя, и его стартовый капитал, доступ к оборотным средствам, конъюнктура рынка, да и простое везение никто не отменял. В то же время, как говорят в Службе занятости, программа по содействию открытию своего дела нацелена на то, чтобы человек, который чувствует в себе силы начать свой проект, получил как можно больше возможностей для его осуществления.

Между бизнесом и модой

Многие из тех, кто сейчас входит в число известных предпринимателей города, в свое время прошли через программу Службы занятости населения.

Так, Татьяна Герекли основала марку женской одежды Camille Cassard, которая сейчас продается по всей Европе.

А начиналось все с того, что Татьяна в 53 года осталась без работы. За плечами - техническое образование, ценный опыт работы в крупных компаниях, но в один момент все это оказалось невостребованным.

- Существует глобальная проблема "серебряной экономики", когда людей, достигших определенных вершин в крупных компаниях, после 45-50 лет просто выбрасывают. Это происходит по всему миру. Став безработной, я, естественно, обратилась в Центр занятости Санкт-Петербурга, встала на биржу труда. Но стоять там долго на учете я не собиралась, поскольку знала, что в городе существует программа по поддержке самозанятого населения, я воспользовалась этой программой, - говорит предпринимательница.

Татьяна с самого начала знала, что будет делать: шить хорошую женскую одежду.

- На тот момент я сама уже выросла из масс-маркета, и у меня возник вопрос, где одеваться: либо идти в бутики, где безумно дорогие вещи, либо - на турецкий базар. Моя дочь тогда как раз выучилась на дизайнера, и я предложила создать ей собственный бренд одежды, - вспоминает Герекли.

Первым этапом стало обучение по линии Центра занятости населения Санкт-Петербурга, затем мать с дочерью открыли фирму, разработали бизнес-план, подали заявку в Центр занятости населения Санкт-Петербурга на получение финансовой помощи, которая на тот момент составляла 258 тысяч рублей. Средства пошли на покупку швейных машин. На этом, конечно, инвестиции не ограничились. Предпринимательница вкладывала в развитие дела собственные средства.

Сейчас Татьяну Герекли часто просят раскрыть секрет успеха. Предпринимательница говорит, секрета особого нет, главное - востребованность.

- Вы должны предложить то, что нужно рынку, - уверена Герекли. - Если ваша идея будет нужна людям, то все получится. Причем деньги - это вторично. На первых этапах нет смысла много думать о ценах, главное - вывести на рынок такой продукт, которого еще не было, вы должны стать первопроходцами в своей нише.