Степашин назвал регионы, которые не выполнили программу переселения

В 11 субъектах РФ не выполнили целевые показатели программы переселения 2014-2017 годов. Об этом во время "Горячей линии" в "Российской газете" рассказал глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Это Карелия, Тыва, Якутия, Приморский, Забайкальский край, Иркутская, Ивановская, Московская, Кировская, Костромская и Тверская области. "Но абсолютными регионами-"двоечниками" являются Тыва и Иркутская область", - добавил Сергей Вадимович.

Полный текст "Горячей линии" с Сергеем Степашиным читайте завтра в "Российской газете".