В Калининградской области обострилась проблема свалок в лесах. Из-за пробелов в федеральном законодательстве полномочий по уборке земель лесного фонда нет сейчас ни у федерального центра, ни у регионов, ни у муниципалитетов. В самом западном российском регионе ситуацию усугубляет дефицит легальных полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Здесь официально работает только четыре таких объекта. Добираться до них далеко и дорого, поэтому нередко предприниматели предпочитают складировать мусор в "бесхозных" зеленых массивах.

Альтернативы нет

За последние несколько лет экологи обнаружили в калининградских лесах несколько десятков мелких и крупных свалок. На деле нелегальных мусорных полигонов, скрытых в чащах, может быть гораздо больше.

- Только наша организация зафиксировала в текущем году около десяти достаточно крупных новых свалок, образовавшихся на территории земель лесного фонда, - комментирует ситуацию координатор калининградской группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса Олег Иванов. - В основном речь идет о бытовых отходах. Это тот мусор, который по разным причинам не попал на легальные площадки сбора и утилизации ТКО. С одной стороны, нельзя снимать ответственности с граждан и предпринимателей, которые решили сэкономить свое время и деньги, организовав свалки в лесах. С другой - ощутимую роль сыграла нехватка санкционированных мусорных полигонов.

В 2016 году официально перестала работать крупнейшая региональная свалка в поселке имени Александра Космодемьянского, которая эксплуатировалась с 1978 года. Она находилась в границах города Калининграда, что противоречит требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Вредные вещества, содержащиеся в фильтрате, через гидрологическую сеть попадали в Калининградский залив и Балтийское море.

Сейчас идут работы по рекультивации полигона. Стоимость контракта составила 444 миллиона рублей. Большую часть средств, порядка 350 миллионов, Калининград получил из федеральной казны в рамках приоритетного национального проекта "Чистая страна". Остальную сумму выделили бюджеты города и региона.

- Безусловно, полигон, который в 2010 году попал в список горячих точек международной комиссии по защите морской среды Балтийского моря ХЕЛКОМ, необходимо было закрывать, - продолжает Олег Иванов. - Однако параллельно с разработкой проекта по рекультивации следовало подумать об альтернативе крупнейшей калининградской свалке. Территориальная схема и областная программа, регулирующие процессы обращения с отходами, этой альтернативы не содержат. Два из четырех санкционированных полигонов практически исчерпали свои ресурсы, еще два находятся в отдаленных районах Калининградской области.

Слишком много воды

Как пояснил калининградский межрайонный природоохранный прокурор Денис Ким, в советское время практически в каждом муниципалитете находился свой полигон отходов. С тех пор ужесточились правила не только создания, но и содержания таких объектов. В результате свалки, которые могли законно функционировать 20-30 лет назад, современное природоохранное законодательство требует закрывать и рекультивировать.

Так произошло с полигоном в поселке имени Александра Космодемьянского. Кстати, именно природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о приостановлении деятельности свалки, и Фемида это требование удовлетворила.

- Строительство новых полигонов сдерживается по ряду причин, - отмечает Денис Ким. - Одно из объективных препятствий связано с географией Калининградской области. Федеральное законодательство запрещает размещать места складирования ТКО рядом с водными объектами, а наш небольшой регион испещрен реками и озерами. Другая объективная причина - финансовая. Современный полигон - это не просто яма, окруженная забором, это сложный дорогостоящий объект, оборудованный системами защиты почвы и поверхностных вод.

Конкретные планы, связанные со строительством пятого полигона ТКО, у региональных чиновников есть, сообщили корреспонденту "Российской газеты" в Министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области. Однако реализацию проекта действительно сдерживает разветвленная сеть водных объектов. Сейчас идет выбор площадки, удаленной от рек, озер и других водоемов, которая будет соответствовать всем требованиям федерального законодательства.

- Проблема стоит у нас на ежедневном, если не ежечасном мониторинге, - подчеркивает Денис Ким. - Но нельзя говорить, что граждане и предприниматели повезли мусор в леса исключительно потому, что полигоны перегружены. Тут много нюансов, связанных с тарифами, логистикой, лицензированием организаций, которые занимаются вывозом ТКО, развитием целого кластера переработки отходов и так далее.

Передел полномочий

С уборкой мусора, который незаконно складируется на территории муниципальных образований, проблем, как правило, не возникает. Этим занимаются муниципальные учреждения либо подрядчики, получающие за свою работу деньги из местных бюджетов. Так, с января по сентябрь текущего года в Калининградской области очистили более 50 площадок, выявленных с помощью портала "Интерактивная карта свалок".

А вот работы по уборке зеленых массивов сдерживают пробелы в федеральном законодательстве. Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. С 2015 года, как поясняют эксперты ОНФ, поправки в Лесной кодекс РФ сняли полномочия по выявлению и ликвидации свалок на территории таких земель с Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза). При этом ни на кого другого законодатели эти функции не возложили.

В списке полномочий в области лесных отношений, которые федеральный центр передал регионам и муниципалитетам, очистки лесов нет. Субъекты РФ не получают от Федерации субвенции на уборку зеленых массивов. Если же регионы и муниципалитеты потратят собственные средства, это может нарушить принцип самостоятельности бюджетов, закрепленный в Бюджетном кодексе РФ.

Сейчас Народный фронт инициирует поправки в федеральное законодательство. Если документ обретет силу, ответственность за выявление свалок в лесах возложат на Рослесхоз, а заниматься их уборкой должны будут муниципальные власти и региональный оператор по обращению с отходами.

- В ходе прошедшей всероссийской акции ОНФ "Генеральная уборка страны" активисты ликвидировали около тысячи свалок, - делится информацией модератор тематической площадки ОНФ "Экология" Дмитрий Миронов. - Значительная их часть - это свалки на территории земель лесного фонда. И там не просто туристы выкинули пластиковую бутылку, а мусоровозы целенаправленно сваливали коммунальные и строительные отходы.

Вопрос осложняется тем, что активные граждане нечасто отслеживают ситуацию в лесах, в связи с чем абсолютное большинство таких свалок остаются невыявленными. Общее количество несанкционированных полигонов в лесах по всей стране может составлять десятки тысяч.

Требуют устранения и другие узкие места. По словам Дмитрия Миронова, сейчас невозможно контролировать пути мусоровозов, так как машины не оборудованы системами ГЛОНАСС. Кроме того, важно ускорить запуск электронных моделей территориальных схем по обращению с отходами, где можно будет отслеживать движение мусорных потоков.

Кстати

Из-за того, что ликвидация мусорных полигонов в лесах растягивается на несколько лет, отходы становятся частью естественного почвенного покрова. Страдает целая экосистема - лесные насаждения всасывают загрязняющие вещества из почвы, а потом эти растения идут на корм животным.