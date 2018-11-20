Новости

Фото: Индейка дала "брифинг" в Белом доме 21:43
Надежду Савченко оставили под арестом до 23 декабря 21:26
80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина опять вышла замуж за Бари Алибасова 21:25
В московском метро произошел технический сбой 21:04
Трамп не исключил причастности саудовского принца к убийству Хашкаджи 21:02
При получении взятки в 5 млн задержаны двое следователей СК РФ 20:51
Третий участок ЦКАД будет полностью готов в 2020 году 20:30
США ввели санкции против двух российских компаний 20:29
"Газпром" прокомментировал борьбу Украины с газопроводами России 20:24
Теннисистка Елена Веснина родила дочь 20:18
Под Тверью украли деньги на строительство детсада 20:06
Суд вынес приговор бывшей жене Армена Джигарханяна 19:55
Лахова заявила, что ее слова о ветеранах вырвали из контекста 19:44
Инвесторы построят в Москве новые спортивные комплексы 19:39
Легендарный каталог Otto появится на бумаге в последний раз 19:22
Полмиллиона россиян открыли индивидуальные инвестиционные счета 19:17
Подготовлены поправки о лишении постов депутатов и сенаторов 19:13
Цена нефти упала ниже $64 за баррель 19:13
В Краснодаре аварийно приземлился самолет силовых структур 19:05
Европейский инвестиционный банк подписал с РБ первые соглашения на 160 млн евро 18:48
В Москве отметили 45-летие участия РФ в миротворческих операциях ООН 18:44
Актер "Остаться в живых" рассказал, как кошка уничтожила его состояние 18:41
В Краснодаре медики сами потушили пожар в больнице 18:39
Иран рассчитывает получить кредит на 3 млрд евро для проекта "Север-Юг" 18:38
В Северодвинске проверят видео с избиением физруком школьников 18:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
20.11.2018 21:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нападали по-соседски

Убийцы стариков получили пожизненный срок
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)
В Ленинградской области осудили двух нелюдей, которые отняли пять жизней. Все жертвы - пожилые люди. Суд решил, что убийцы больше никогда не должны выйти на свободу.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Как объяснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя управления Юлия Матолыгина, собранные следователями СК по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для обвинительного приговора родственникам - Роману Шашкову и Михаилу Вербицкому. Они признаны виновными в разбое и убийстве людей, находящихся в беспомощном состоянии.

Шашков шесть лет назад уже получил пожизненный срок, но сейчас следователи нашли его новых жертв. Мартовской ночью 2006 года Шашков и Вербицкий залезли дом в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области. Там жили две сестры 71 и 83 лет. Пожилых женщин ограбили, зверски избили ногами и монтировкой и подожгли дом. Добычей разбойников стали несколько тысяч рублей.

Весьма вероятно старики и их убийцы встречались на улицах, в магазинах или знали друг друга

Точно такое же преступление эта пара совершила и февральской ночью 2010 года. Их жертвой стал 84-летний мужчина. Старика ограбили, сбросили с кровати на пол, завалили одеждой и мебелью, после чего подожгли дом. Потом эксперты скажут - смерть хозяина дома наступила от отравления угарным газом.

Вербицкий приговорен к пожизненному лишению свободы, его родственник Шашков - к 15 годам лишения свободы. Но с учетом старого приговора от 2012 года он также будет сидеть до конца жизни. В СК рассказали - приговором Ленинградского областного суда в 2012 году Шашков и Вербицкий были признаны виновными в убийстве 5 человек, 8 разбойных нападений и в других преступлениях. Шашков навсегда поехал в колонию особого режима. Вербицкий получил 19 лет в колонии строгого режима. Во время следствия родственники (они женаты на сестрах) перекладывали вину друг на друга.

Фото: Виктор Васенин
В СИЗО Москвы установлен день посещения заключенных нотариусами

Удивительно, но убийцы - местные жители из поселка Вырица Гатчинского района, жили там несколько десятков лет. А Вербицкий вообще родился в Вырице. Они прекрасно ориентировались в окружающей обстановке, местности, ходили по тем же улицам, что и их жертвы. В Следственном комитете говорят, что с большой долей вероятности старики и их убийцы встречались на улицах, в магазинах и, если не знали друг друга лично, то уж визуально преступники точно были знакомы со своими жертвами. Следствие показало - инициатором нападений был Вербицкий. Он наркоман со стажем - более 10 лет употреблял героин, поэтому эмоционально неустойчив, поскольку ему всегда нужна была "доза". Шашков - по своим качествам лидер, который, попробовав напасть однажды, поймал "азарт", его подкупала легкая и быстрая нажива.

- Все преступления, совершенные в отношении пожилых престарелых людей, сами по себе являются особо циничными, - сказал корреспонденту "Российской газеты" Павел Выменец, и.о.руководителя Следственного управления СКР по Ленинградской области. - Все потерпевшие были абсолютно беззащитны и беспомощны перед нападавшими - рослыми, крепкими мужчинами и, по сути, обречены на гибель.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян
Песков перенаправил МИДу вопрос о "целевых мерах" ЕС по Азовскому морю
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
Госдума заложила рост пенсий в бюджет ПФР
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов