В Ленинградской области осудили двух нелюдей, которые отняли пять жизней. Все жертвы - пожилые люди. Суд решил, что убийцы больше никогда не должны выйти на свободу.

Как объяснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя управления Юлия Матолыгина, собранные следователями СК по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для обвинительного приговора родственникам - Роману Шашкову и Михаилу Вербицкому. Они признаны виновными в разбое и убийстве людей, находящихся в беспомощном состоянии.

Шашков шесть лет назад уже получил пожизненный срок, но сейчас следователи нашли его новых жертв. Мартовской ночью 2006 года Шашков и Вербицкий залезли дом в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области. Там жили две сестры 71 и 83 лет. Пожилых женщин ограбили, зверски избили ногами и монтировкой и подожгли дом. Добычей разбойников стали несколько тысяч рублей.

Весьма вероятно старики и их убийцы встречались на улицах, в магазинах или знали друг друга

Точно такое же преступление эта пара совершила и февральской ночью 2010 года. Их жертвой стал 84-летний мужчина. Старика ограбили, сбросили с кровати на пол, завалили одеждой и мебелью, после чего подожгли дом. Потом эксперты скажут - смерть хозяина дома наступила от отравления угарным газом.

Вербицкий приговорен к пожизненному лишению свободы, его родственник Шашков - к 15 годам лишения свободы. Но с учетом старого приговора от 2012 года он также будет сидеть до конца жизни. В СК рассказали - приговором Ленинградского областного суда в 2012 году Шашков и Вербицкий были признаны виновными в убийстве 5 человек, 8 разбойных нападений и в других преступлениях. Шашков навсегда поехал в колонию особого режима. Вербицкий получил 19 лет в колонии строгого режима. Во время следствия родственники (они женаты на сестрах) перекладывали вину друг на друга.

Удивительно, но убийцы - местные жители из поселка Вырица Гатчинского района, жили там несколько десятков лет. А Вербицкий вообще родился в Вырице. Они прекрасно ориентировались в окружающей обстановке, местности, ходили по тем же улицам, что и их жертвы. В Следственном комитете говорят, что с большой долей вероятности старики и их убийцы встречались на улицах, в магазинах и, если не знали друг друга лично, то уж визуально преступники точно были знакомы со своими жертвами. Следствие показало - инициатором нападений был Вербицкий. Он наркоман со стажем - более 10 лет употреблял героин, поэтому эмоционально неустойчив, поскольку ему всегда нужна была "доза". Шашков - по своим качествам лидер, который, попробовав напасть однажды, поймал "азарт", его подкупала легкая и быстрая нажива.

- Все преступления, совершенные в отношении пожилых престарелых людей, сами по себе являются особо циничными, - сказал корреспонденту "Российской газеты" Павел Выменец, и.о.руководителя Следственного управления СКР по Ленинградской области. - Все потерпевшие были абсолютно беззащитны и беспомощны перед нападавшими - рослыми, крепкими мужчинами и, по сути, обречены на гибель.