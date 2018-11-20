Как объяснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя управления Юлия Матолыгина, собранные следователями СК по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для обвинительного приговора родственникам - Роману Шашкову и Михаилу Вербицкому. Они признаны виновными в разбое и убийстве людей, находящихся в беспомощном состоянии.
Шашков шесть лет назад уже получил пожизненный срок, но сейчас следователи нашли его новых жертв. Мартовской ночью 2006 года Шашков и Вербицкий залезли дом в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области. Там жили две сестры 71 и 83 лет. Пожилых женщин ограбили, зверски избили ногами и монтировкой и подожгли дом. Добычей разбойников стали несколько тысяч рублей.
Точно такое же преступление эта пара совершила и февральской ночью 2010 года. Их жертвой стал 84-летний мужчина. Старика ограбили, сбросили с кровати на пол, завалили одеждой и мебелью, после чего подожгли дом. Потом эксперты скажут - смерть хозяина дома наступила от отравления угарным газом.
Вербицкий приговорен к пожизненному лишению свободы, его родственник Шашков - к 15 годам лишения свободы. Но с учетом старого приговора от 2012 года он также будет сидеть до конца жизни. В СК рассказали - приговором Ленинградского областного суда в 2012 году Шашков и Вербицкий были признаны виновными в убийстве 5 человек, 8 разбойных нападений и в других преступлениях. Шашков навсегда поехал в колонию особого режима. Вербицкий получил 19 лет в колонии строгого режима. Во время следствия родственники (они женаты на сестрах) перекладывали вину друг на друга.
Удивительно, но убийцы - местные жители из поселка Вырица Гатчинского района, жили там несколько десятков лет. А Вербицкий вообще родился в Вырице. Они прекрасно ориентировались в окружающей обстановке, местности, ходили по тем же улицам, что и их жертвы. В Следственном комитете говорят, что с большой долей вероятности старики и их убийцы встречались на улицах, в магазинах и, если не знали друг друга лично, то уж визуально преступники точно были знакомы со своими жертвами. Следствие показало - инициатором нападений был Вербицкий. Он наркоман со стажем - более 10 лет употреблял героин, поэтому эмоционально неустойчив, поскольку ему всегда нужна была "доза". Шашков - по своим качествам лидер, который, попробовав напасть однажды, поймал "азарт", его подкупала легкая и быстрая нажива.
- Все преступления, совершенные в отношении пожилых престарелых людей, сами по себе являются особо циничными, - сказал корреспонденту "Российской газеты" Павел Выменец, и.о.руководителя Следственного управления СКР по Ленинградской области. - Все потерпевшие были абсолютно беззащитны и беспомощны перед нападавшими - рослыми, крепкими мужчинами и, по сути, обречены на гибель.