В мурманских школах отменили уроки из-за шторма

Новости

В ПФР объяснили инцидент с приглашением умершей пенсионерки 14:16
Два человека погибли при сходе оползня и обрушении дороги в Португалии 14:15
Новый кроссовер Ford получит название Puma 14:15
Операция "Нелегал" выявила в странах ОДКБ нарушения миграционных правил 14:14
МЧС: Систему экстренных вызовов "112" доделают в следующем году 13:57
Пассажирский самолет вернулся в Салехард из-за неисправности 13:55
В Уфе освободившийся пожизненно осужденный задержан за нападение 13:55
В Петербурге выставили на продажу квартиру Максима Горького 13:45
Испания пригрозила заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара 13:44
Разработана концепция союзной программы по развитию животноводства 13:40
На столичном авторынке новых автомобилей сменился лидер 13:37
Путин встретится с Хаджимбой в Сочи 13:36
В Чите осудили нападавшего на женщин "атамановского маньяка" 13:33
Тихоокеанский флот пополнится новыми водолазными катерами 13:28
Почему Камбербэтчу, Честейн и Лоуренс не дали роли в "Настоящей крови" 13:20
В Самаре умершую пенсионерку пригласили за пособием на похороны 13:18
В Якутии двое детей погибли при пожаре 13:09
Суд в течение месяца решит вопрос о лишении Аленичева водительских прав 13:08
Лукашенко настроил участников детского "Евровидения" на творческие Эвересты 13:05
Миссия от СНГ поедет наблюдать за выборами в Армении 13:00
Появились оптимистичные новости о будущем сериала "Сорвиголова" 12:59
Прокуратура проверит массовое отравление детей в мурманской больнице 12:48
Вышел многообещающий трейлер психотриллера "Пирсинг" 12:42
В Минске состоится совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России 12:38
В отделе уфимской ГИБДД скончался мужчина 12:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
20.11.2018 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В мурманских школах отменили уроки из-за шторма

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Из-за штормового ветра и снега в мурманских школах 20 ноября отменили занятия для младших классов.

- Ученикам 1-4 классов первой и второй смен не рекомендовано посещать учебные занятия, - сообщается на официальном сайте администрации Мурманска. - Решение об отмене занятий принимается индивидуально каждым учреждением.

Фото: depositphotos.com
В декабре минимальная температура достигнет 55 градусов мороза

Тем не менее, для учеников, которые придут в школы, занятия будут проведены. По информации комитета по образованию, школьная программа будет выполнена в полном объеме. Температура в школах соответствует СанПиН.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области, сегодня на севере Мурманской области и в Мурманске будет усиливаться северо-западный ветер, который в порывах будет достигать 22-27 метра в секунду. Пройдет мокрый снег. Ветреная погода сохранится до конца суток. 

На побережье Мурмана сильный шторм, ветер в порывах достигает 30-37 метров в секунду, высота волны 6-7 метров. В Мурманском морском рыбном порту остановлена работа кранов. В Кольский залив с большим трудом вошел траулер "Красное село", но судно не получило разрешения пришвартоваться из-за сильного ветра, сейчас траулер стоит на рейде Мурманской судоверфи. Из-за шторма в рейс из Мурманска в Островной не может выйти теплоход "Клавдия Еланская".

Ветреная погода в Мурманской области продолжается с минувших выходных. Особенно сильным 18 ноября ветер был в городе Кировске - известном горнолыжном курорте Заполярья. Как сообщил глава администрации Кировска Юрий Кузин, из 274 обследованных домов повреждения выявлены на 31.

На Камчатке и Колыме из-за непогоды отменили занятия в школах

Сильно пострадала кровля городского Дворца культуры. Семь домов были восстановлены в течение первых суток. По остальным составлен график ремонта. Там, где повреждено более половины кровли, проведены гидроизоляционные работы, чтобы исключить затопление зданий.

Необходимого количестве кровельного железа в Мурманской области не оказалось, его пришлось закупать в Санкт-Петербурге. А сегодня в Североморске ветром сорвало с фундамента автобусную остановку.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле заявили о вмешательстве сенаторов США в выборы главы Интерпола
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов
Украина подсчитала убытки от строительства "Турецкого потока"
Умер актер и режиссер Эймунтас Някрошюс
Митрополит УПЦ назвал Порошенко "современным гонителем церкви"