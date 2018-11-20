В мурманских школах отменили уроки из-за шторма

Из-за штормового ветра и снега в мурманских школах 20 ноября отменили занятия для младших классов.

- Ученикам 1-4 классов первой и второй смен не рекомендовано посещать учебные занятия, - сообщается на официальном сайте администрации Мурманска. - Решение об отмене занятий принимается индивидуально каждым учреждением.

Тем не менее, для учеников, которые придут в школы, занятия будут проведены. По информации комитета по образованию, школьная программа будет выполнена в полном объеме. Температура в школах соответствует СанПиН.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области, сегодня на севере Мурманской области и в Мурманске будет усиливаться северо-западный ветер, который в порывах будет достигать 22-27 метра в секунду. Пройдет мокрый снег. Ветреная погода сохранится до конца суток.

На побережье Мурмана сильный шторм, ветер в порывах достигает 30-37 метров в секунду, высота волны 6-7 метров. В Мурманском морском рыбном порту остановлена работа кранов. В Кольский залив с большим трудом вошел траулер "Красное село", но судно не получило разрешения пришвартоваться из-за сильного ветра, сейчас траулер стоит на рейде Мурманской судоверфи. Из-за шторма в рейс из Мурманска в Островной не может выйти теплоход "Клавдия Еланская".

Ветреная погода в Мурманской области продолжается с минувших выходных. Особенно сильным 18 ноября ветер был в городе Кировске - известном горнолыжном курорте Заполярья. Как сообщил глава администрации Кировска Юрий Кузин, из 274 обследованных домов повреждения выявлены на 31.

Сильно пострадала кровля городского Дворца культуры. Семь домов были восстановлены в течение первых суток. По остальным составлен график ремонта. Там, где повреждено более половины кровли, проведены гидроизоляционные работы, чтобы исключить затопление зданий.

Необходимого количестве кровельного железа в Мурманской области не оказалось, его пришлось закупать в Санкт-Петербурге. А сегодня в Североморске ветром сорвало с фундамента автобусную остановку.