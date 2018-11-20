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20.11.2018 16:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге турфирма вернет чете пенсионеров 200 тысяч рублей

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Туроператор обязан выплатить 200 тысяч рублей супружеской паре пенсионеров за несостоявшееся путешествие в годовщину свадьбы.

Такое решение вынес Выборгский районный суд, удовлетворяя требования прокурора района, сообщает официальный сайт надзорного ведомства.

В прокуратуру Выборгского района супруги пожаловались после того, как "Матрешка-Тур" сорвала им отдых и отказалась выплачивать деньги в добровольном порядке. Заявители рассказали, что впервые купили заграничный тур: поездкой в теплые края супруги намеревались отметить свои дни рождения (обоим исполнилось по 66 лет) и 44-летие их общей семейной жизни. Именно для этой поездки они оформили загранпаспорта.

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Пожилая чета планировала, что памятные даты будет отмечать в новогодние праздники в Китае на острове Хайнань, и полностью оплатила услуги турфирмы в размере чуть более 130 тысяч рублей. После этого супруги дважды шли навстречу туроператору, который просил их перенести даты тура, однако выполнить обещанное и оплаченное так и не смог.

Поездка была сорвана по вине туроператора, однако, обратившись в компанию с заявлением о возврате денежных средств в добровольном порядке, пенсионеры не получили ни ответа на свое заявление, ни денег. После чего и решили обратиться с жалобой в прокуратуру района.

В связи с тем, что заявители являются пенсионерами, прокурор по закону имеет право обращения в суд для защиты их интересов. Прокурор Выборгского района воспользовался этим правом и обратился в суд с иском о взыскании в пользу пенсионеров денежных средств в размере стоимости поездки, а также штрафа за отказ в удовлетворении заявления в добровольном порядке и компенсации морального вреда. Суд требования прокурора удовлетворил. В общей сумме в пользу пострадавших было взыскано более 200 тысяч рублей. Однако пока решение суда не вступило в законную силу.

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