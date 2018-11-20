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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге выставили на продажу квартиру Максима Горького

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: М. Бессмертный/РИА Новости Фото: М. Бессмертный/РИА Новости
Фото: М. Бессмертный/РИА Новости

В Петербурге выставлена на продажу квартира, в которой проживал знаменитый советский писатель Максим Горький.

Фото: Из личного архива
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Об этом рассказал корреспонденту "РГ" риэлтор Руслан Соешев. Для такого раритета удивительна цена - всего 11,5 миллиона рублей, и размер - это двухкомнатная квартира площадью чуть больше 52 квадратных метров.

- На самом деле, эта квартира по адресу Кронверкский проспект, 23, четвертый этаж, квартира 8, является лишь частью большой квартиры, в которой великий писатель жил с 1917 года, - поясняет риэлтор. - Именно здесь в 1920 году у Горького гостил английский писатель Герберт Уэллс, когда приезжал в Советскую Россию.

Впоследствии эта квартира была переделана, разделена на три части, одна из которых и представляет сейчас объект, выставленный на продажу.

По словам Руслана Соешева, он при подготовке продажных документов специально сделал запрос в архив, откуда получил подтверждение, что эта часть бывшей большой квартиры принадлежала Горькому. Ранее, в 1914 году, он жил в этом же доме на шестом этаже.

Главный плюс этой квартиры, по мнению Руслана Соешева, - вид из окна, ведь отсюда видны главные достопримечательности Петербурга.

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