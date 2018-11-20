В Санкт-Петербурге показали оружие сирийских боевиков

Новости

В московском метро произошел технический сбой 21:04
Трамп не исключил причастности саудовского принца к убийству Хашкаджи 21:02
При получении взятки в 5 млн задержаны двое следователей СК РФ 20:51
Третий участок ЦКАД будет полностью готов в 2020 году 20:30
США ввели санкции против двух российских компаний 20:29
"Газпром" прокомментировал борьбу Украины с газопроводами России 20:24
Теннисистка Елена Веснина родила дочь 20:18
Под Тверью украли деньги на строительство детсада 20:06
Суд вынес приговор бывшей жене Армена Джигарханяна 19:55
Лахова заявила, что ее слова о ветеранах вырвали из контекста 19:44
Инвесторы построят в Москве новые спортивные комплексы 19:39
Легендарный каталог Otto появится на бумаге в последний раз 19:22
Полмиллиона россиян открыли индивидуальные инвестиционные счета 19:17
Подготовлены поправки о лишении постов депутатов и сенаторов 19:13
Цена нефти упала ниже $64 за баррель 19:13
В Краснодаре аварийно приземлился самолет силовых структур 19:05
Европейский инвестиционный банк подписал с РБ первые соглашения на 160 млн евро 18:48
В Москве отметили 45-летие участия РФ в миротворческих операциях ООН 18:44
Актер "Остаться в живых" рассказал, как кошка уничтожила его состояние 18:41
В Краснодаре медики сами потушили пожар в больнице 18:39
Иран рассчитывает получить кредит на 3 млрд евро для проекта "Север-Юг" 18:38
В Северодвинске проверят видео с избиением физруком школьников 18:33
Клинцевич рассказал, как Россия отреагирует на базу США в Польше 18:27
На Кубани поймали вора, совершившего 28 краж 18:24
Видео: КНДР взорвала 10 блок-постов на межкорейской границе 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
20.11.2018 20:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сделано на коленке

В Санкт-Петербурге показали оружие сирийских боевиков
Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)
В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открылась выставка вооружения, изъятого у террористов в Сирийской Арабской Республике. Здесь всего 53 предмета, но они вызывают оживленный интерес зрителей. Вот такие автоматы, сабли, ножи и самодельные минометные установки пускали в ход исламисты против военнослужащих сирийской армии.
В отличие от музейных экспонатов оружие разрешается посетителю не только рассматривать, но и брать в руки. Фото: Наталья Онищенко В отличие от музейных экспонатов оружие разрешается посетителю не только рассматривать, но и брать в руки. Фото: Наталья Онищенко
В отличие от музейных экспонатов оружие разрешается посетителю не только рассматривать, но и брать в руки. Фото: Наталья Онищенко

Часть этого оружия была передана сирийской стороной Минобороны России. Были сформированы передвижные выставки, которые по распоряжению командующего войсками Западного военного округа демонстрируются сразу в нескольких городах России. В Петербурге, так же как в Туле и Рязани, зрители могут видеть, чем воюют сирийские боевики.

Фото: youtube.com
Видео: мощные РСЗО и вертолеты-бомбардировщики бьют боевиков в Сирии

- Среди экспонатов - всевозможное огнестрельное и холодное оружие, - рассказал "РГ" начальник выставочного отдела Федор Зорин. - Здесь есть пулеметы, автоматы, винтовки и ружья, а также довольно большой арсенал холодного оружия: сабли, ножи, в том числе - кустарного производства.

Особенно впечатляет зрителей тот факт, что многие артиллерийские установки, минометы и гранатометы выполнены явно на коленке. При этом очевидно, что они уже побывали в боях.

Многие артиллерийские установки, минометы и гранатометы боевиков выполнены явно на коленке

Впрочем, не меньше этого удивляет посетителей, что боевики ИГИЛ используют давно уже списанные образцы оружия. Так на выставке можно увидеть знаменитый во время ВОВ пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), китайские копии автомата Калашникова. И разумеется, заграничную технику - девятимиллиметровый пистолет-пулемет Steyr-Daimler-Puch., винтовки Springfield и FAL, а также известные Walter, пистолет-пулемет Beretta, пулемет Brauning, карабин Mannlicher. Из защитного вооружения на выставке представлены шлемы, каски и бронежилеты.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян
Песков перенаправил МИДу вопрос о "целевых мерах" ЕС по Азовскому морю
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
Госдума заложила рост пенсий в бюджет ПФР
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов