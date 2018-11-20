В Санкт-Петербурге показали оружие сирийских боевиков

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открылась выставка вооружения, изъятого у террористов в Сирийской Арабской Республике. Здесь всего 53 предмета, но они вызывают оживленный интерес зрителей. Вот такие автоматы, сабли, ножи и самодельные минометные установки пускали в ход исламисты против военнослужащих сирийской армии.

В отличие от музейных экспонатов оружие разрешается посетителю не только рассматривать, но и брать в руки. Фото: Наталья Онищенко

Часть этого оружия была передана сирийской стороной Минобороны России. Были сформированы передвижные выставки, которые по распоряжению командующего войсками Западного военного округа демонстрируются сразу в нескольких городах России. В Петербурге, так же как в Туле и Рязани, зрители могут видеть, чем воюют сирийские боевики.

- Среди экспонатов - всевозможное огнестрельное и холодное оружие, - рассказал "РГ" начальник выставочного отдела Федор Зорин. - Здесь есть пулеметы, автоматы, винтовки и ружья, а также довольно большой арсенал холодного оружия: сабли, ножи, в том числе - кустарного производства.

Особенно впечатляет зрителей тот факт, что многие артиллерийские установки, минометы и гранатометы выполнены явно на коленке. При этом очевидно, что они уже побывали в боях.

Многие артиллерийские установки, минометы и гранатометы боевиков выполнены явно на коленке

Впрочем, не меньше этого удивляет посетителей, что боевики ИГИЛ используют давно уже списанные образцы оружия. Так на выставке можно увидеть знаменитый во время ВОВ пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), китайские копии автомата Калашникова. И разумеется, заграничную технику - девятимиллиметровый пистолет-пулемет Steyr-Daimler-Puch., винтовки Springfield и FAL, а также известные Walter, пистолет-пулемет Beretta, пулемет Brauning, карабин Mannlicher. Из защитного вооружения на выставке представлены шлемы, каски и бронежилеты.