В Санкт-Петербурге показали оружие сирийских боевиков

Часть этого оружия была передана сирийской стороной Минобороны России. Были сформированы передвижные выставки, которые по распоряжению командующего войсками Западного военного округа демонстрируются сразу в нескольких городах России. В Петербурге, так же как в Туле и Рязани, зрители могут видеть, чем воюют сирийские боевики.
- Среди экспонатов - всевозможное огнестрельное и холодное оружие, - рассказал "РГ" начальник выставочного отдела Федор Зорин. - Здесь есть пулеметы, автоматы, винтовки и ружья, а также довольно большой арсенал холодного оружия: сабли, ножи, в том числе - кустарного производства.
Особенно впечатляет зрителей тот факт, что многие артиллерийские установки, минометы и гранатометы выполнены явно на коленке. При этом очевидно, что они уже побывали в боях.
Впрочем, не меньше этого удивляет посетителей, что боевики ИГИЛ используют давно уже списанные образцы оружия. Так на выставке можно увидеть знаменитый во время ВОВ пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), китайские копии автомата Калашникова. И разумеется, заграничную технику - девятимиллиметровый пистолет-пулемет Steyr-Daimler-Puch., винтовки Springfield и FAL, а также известные Walter, пистолет-пулемет Beretta, пулемет Brauning, карабин Mannlicher. Из защитного вооружения на выставке представлены шлемы, каски и бронежилеты.