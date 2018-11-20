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20.11.2018 12:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Астрахань и Харабали связал рельсовый автобус

Текст: Лариса Ионова
Теперь из Астрахани в Харабали три раза в неделю будет курсировать новый современный пригородный рельсовый автобус РА-2. Он свяжет несколько районов с областным центром, сообщает управление пресс-службы и информации администрации Астраханской области.
Фото: Максим Коротченко/РГ Глава региона Сергей Морозов стал одним из первых пасажиров рельсового автобуса. Фото: Максим Коротченко/РГ
Глава региона Сергей Морозов стал одним из первых пасажиров рельсового автобуса. Фото: Максим Коротченко/РГ

Одним из первых пассажиров стал врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов, оценивший комфорт и безопасность пути.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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Он отметил, что новый маршрут повысит транспортную доступность для жителей Астрахани, Красноярского и Харабалинского районов.

В составе рельсового автобуса два вагона, в которых 136 мест. В них пассажирам будет комфортно добираться в любое время года. Зимой, в гололед таким транспортом добираться гораздо безопаснее, чем на маршрутке. Поезд способен развивать скорость до 100 километров в час, так что расстояние от областного центра до конечной станции Харабалинская он преодолеет за два с небольшим часа.

Состав идет плавно и мягко, практически бесшумно. В вагонах - мягкие кресла, кондиционер и обогрев. В пути предусмотрены остановки на станциях Астрахань-2, Аксарайская-1, Досанг, Сероглазово и Ашулук.

Справка

Отправление со станции Астрахань-1: по пятницам, субботам и воскресеньям в 20.00, прибытие на станцию Харабалинская - в 22.08. Отправление со станции Харабалинская: по субботам, воскресеньям и понедельникам в 4.50, прибытие на станцию Астрахань-1 в 6.55. Стоимость проезда от станции Астрахань-1 до станции Харабалинская, как и в обратном направлении, составит 294 рубля. При этом сохранены все льготы: для школьников и студентов цена вдвое ниже.

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