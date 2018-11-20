ФНС контролирует через онлайн-кассы оборот в 2,5 трлн рублей в месяц

Бизнес принял технологию онлайн-касс, о чем свидетельствует рост числа налогоплательщиков, использующих контрольно-кассовую технику нового поколения. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным заявил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Встреча прошла вечером во вторник, 20 ноября, в сочинской резиденции президента "Бочаров ручей".

"За этот период более 835 тысяч налогоплательщиков установили кассовые аппараты, их в стране теперь 2,3 миллиона. Это в два раза превышает парк до реформы", - рассказал Михаил Мишустин. Бизнес принял эту технологию, считает он.

Напомним, основной период перехода розничного бизнеса со старых кассовых аппаратов на новые онлайн-кассы наступил в июле 2017 года. В июле 2018-го началась вторая волна перехода на работу с контрольно-кассовой техникой online. При этом со стороны пользователей "мы практически не видим никаких нареканий", заверил руководитель ФНС.

С помощью этой системы сегодня контролируется приблизительно 2,5 триллиона рублей розницы в месяц, сообщил Мишустин.

"Мы видим, что эта технология хорошо используется, дает кумулятивный эффект обеления соответствующей отрасли в рознице", - отметил он.