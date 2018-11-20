Иностранные туристы стали чаще покупать авиабилеты в Крым

Иностранные граждане стали активнее бронировать авиабилеты в Крым на предстоящие новогодние праздники. Об этом сообщили в министерстве курортов РК, ссылаясь на аналитические данные международного интернет-сервиса для путешественников Biletix.

Так, если год назад на иностранных граждан приходилось около пяти процентов броней авиабилетов, то теперь этот показатель вырос до 8,4 процента. А в пятерку стран по числу забронированных в Крым билетов входит Беларусь, Казахстан, Германия, Киргизия и Израиль.

В то же время среди россиян Крым поднялся на второе место среди самых популярных.

- Крым никогда не занимал первые позиции в качестве зимнего направления, - отметил генеральный директор Biletix Игорь Константинов. - Сложилась уникальная ситуация, когда россияне начали интересоваться "зимним" Крымом, на что нужно обратить внимание турбизнесу.

Более 75 авиабилетов в Симферополь выкупают туристы из Москвы. Далее в условном "клубе любителей полуострова" - жители Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Сургута, Сочи, Ростова-на-Дону, Омска, Оренбурга и Мурманска.