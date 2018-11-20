Кстати, даже самые первые выпуски "Российской газеты" в 1990 году продавались в розничной сети "Ростдонпечати". Мы давно стали надежными и добрыми партнерами. Еженедельно обмениваемся, как говорят дипломаты, официальными и дружескими визитами.
В сети киосков главного розничного контрагента Ростовской области можно приобрести все печатные издания главной газеты страны: ежедневный выпуск "Российской газеты", "Российскую газету-Неделя", исторический журнал "Родина".
Какова же главная задача столь известной торговой организации в период активного развития электронных технологий?
- Мы решаем комплекс задач, - говорит генеральный директор АО "Ростдонпечать" Вячеслав Мушников, - но главная состоит в том, чтобы оперативно и качественно обслужить ростовчан и гостей донской столицы. Мы не разделяем мрачных прогнозов по поводу перспективы бумажных изданий. Интерес читателей к газетам и журналам будет расти. Эту тенденцию подтверждает опыт многих развитых стран Европы, Америки и Азии.
Сотрудники "РГ" также не разделяют мрачных прогнозов и от души поздравляют коллег и партнеров со столетним юбилеем! Давайте вместе процветать на рынке розничных продаж! .