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20.11.2018 08:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

И дольше века...

Роспечать отмечает столетие
Текст: Роланд Льянов
Российская газета - Экономика Юга России №7723 (260)
21 ноября 2018 года "Роспечать" отмечает 100 лет со дня основания. В течение века "Ростдонпечать", а ранее ростовский филиал "Союзпечати", обеспечивает ростовчан и жителей Ростовской области свежей аналитической и развлекательной информацией. Сейчас в донском регионе работают более трехсот стационарных киосков.
Фото: Вадим Ахметов/РГ Фото: Вадим Ахметов/РГ
Фото: Вадим Ахметов/РГ

Кстати, даже самые первые выпуски "Российской газеты" в 1990 году продавались в розничной сети "Ростдонпечати". Мы давно стали надежными и добрыми партнерами. Еженедельно обмениваемся, как говорят дипломаты, официальными и дружескими визитами.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Бизнес Екатеринбурга напугало намерение мэрии снести все киоски

В сети киосков главного розничного контрагента Ростовской области можно приобрести все печатные издания главной газеты страны: ежедневный выпуск "Российской газеты", "Российскую газету-Неделя", исторический журнал "Родина".

Какова же главная задача столь известной торговой организации в период активного развития электронных технологий?

- Мы решаем комплекс задач, - говорит генеральный директор АО "Ростдонпечать" Вячеслав Мушников, - но главная состоит в том, чтобы оперативно и качественно обслужить ростовчан и гостей донской столицы. Мы не разделяем мрачных прогнозов по поводу перспективы бумажных изданий. Интерес читателей к газетам и журналам будет расти. Эту тенденцию подтверждает опыт многих развитых стран Европы, Америки и Азии.

Сотрудники "РГ" также не разделяют мрачных прогнозов и от души поздравляют коллег и партнеров со столетним юбилеем! Давайте вместе процветать на рынке розничных продаж! .

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