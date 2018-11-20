21 ноября 2018 года "Роспечать" отмечает 100 лет со дня основания. В течение века "Ростдонпечать", а ранее ростовский филиал "Союзпечати", обеспечивает ростовчан и жителей Ростовской области свежей аналитической и развлекательной информацией. Сейчас в донском регионе работают более трехсот стационарных киосков.

Кстати, даже самые первые выпуски "Российской газеты" в 1990 году продавались в розничной сети "Ростдонпечати". Мы давно стали надежными и добрыми партнерами. Еженедельно обмениваемся, как говорят дипломаты, официальными и дружескими визитами.

В сети киосков главного розничного контрагента Ростовской области можно приобрести все печатные издания главной газеты страны: ежедневный выпуск "Российской газеты", "Российскую газету-Неделя", исторический журнал "Родина".

Какова же главная задача столь известной торговой организации в период активного развития электронных технологий?

- Мы решаем комплекс задач, - говорит генеральный директор АО "Ростдонпечать" Вячеслав Мушников, - но главная состоит в том, чтобы оперативно и качественно обслужить ростовчан и гостей донской столицы. Мы не разделяем мрачных прогнозов по поводу перспективы бумажных изданий. Интерес читателей к газетам и журналам будет расти. Эту тенденцию подтверждает опыт многих развитых стран Европы, Америки и Азии.

Сотрудники "РГ" также не разделяют мрачных прогнозов и от души поздравляют коллег и партнеров со столетним юбилеем! Давайте вместе процветать на рынке розничных продаж! .