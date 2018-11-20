Суд Первомайского района Ростова-на-Дону признал два сайта фирмы "Кэшбери" незаконными и вынес решение об их блокировке.

Как сообщила "РГ" официальный представитель прокуратуры Ростовской области Оксана Сухарева, в конце сентября Центробанк усмотрел в деятельности группы российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери", явные признаки финансовой пирамиды.

- В законодательстве есть четкое определение финансовой пирамиды: это организация для привлечения средств населения или юридических лиц, при которой выплата дохода ведется из вновь привлеченных денег при отсутствии всякой инвестиционной деятельности. Жизнь финансовой пирамиды, как правило, заканчивается на 6 - 7-м цикле привлечения клиентов-вкладчиков. Максимальные санкции, предусмотренные для организаторов пирамид, - лишение свободы на срок до шести лет. Кроме того, возможен штраф до 1,5 миллиона рублей, - рассказали в правоохранительном ведомстве.

Согласно информации на одном из сайтов компании, группа состоит из микрокредитной компании "Варшава", ООО "Кэшбери" (Ростов-на-Дону) и компании Cashbery Limited, зарегистрированной в Лондоне. Интернет-ресурсы фирмы работают на пяти языках, а ее гендиректором является житель Екатеринбурга Артур Варданян.

При этом офисы и представительства компании открывались в различных регионах России, а в СМИ и социальных сетях крутилась навязчивая и агрессивная реклама финансовых услуг организации. Все это создавало у потенциальной аудитории "устойчивый и положительный образ" фирмы.

"Кэшбери" предлагала клиентам сверхприбыль от торговли модной криптовалютой, организовывала услуги взаимного кредитования, торги по банкротству и обещала выход на рынки Forex и Wellness-индустрии.

На виртуальной валюте, по заявлениям представителей холдинга, можно было заработать от 550 до 600 процентов годовых, а вложившись в финансирование малого и среднего бизнеса, - до 265 процентов. Минимальная доходность, которую компании обещали инвесторам, составляла 0,5 процента в сутки.

По оценке директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, "Кэшбери" удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек, а сумма ущерба составляет около трех миллиардов рублей.

"Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем в последнее время рекламировала себя все более активно", - говорится в заявлении Центробанка.

Поэтому прокурор Кировского района донской столицы обратился в суд, и его требование было в полном объеме удовлетворено. Решение суда от 12 ноября вступит в силу по истечении срока обжалования, то есть с учетом всех формальностей - в декабре. А пока Артур Варданян еще имеет возможность влиять на своих инвесторов с помощью сайтов и выступлений на Youtube-канале. За несколько дней до суда он заявил о прекращении работы "Кэшбери" и создании нового проекта под названием GDC, в котором участвуют, по его словам, около 50 тысяч человек.