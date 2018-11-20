Новости

На западе Москвы сгорел автобус 09:07
В Омске мать отказалась от четырех детей и пропала 09:02
ФТС предупредила об уголовном наказании за контрабанду драгметалла 08:49
Депутат Госдумы прокомментировал угрозы ЕС из-за ситуации на Азове 08:48
В Воронеже началась сборка нового широкофюзеляжного лайнера 08:45
Швеция - Россия - онлайн-трансляция матча Лиги наций 08:40
Индекс "свободных денег" "Ромир" в октябре потерял 2,2 процента 08:33
В России ограничили транзит мяса птицы из США 08:15
В Ингушетии произошло землетрясение силой в 4,3 балла 08:03
В Кабардино-Балкарии загорелся бывший крольчатник 07:57
Непал и Индия признаны странами с самым загрязненным воздухом в мире 07:42
Немецкие СМИ назвали россиянок "сильным полом" 07:31
В Гватемале объявлено о завершении извержения Фуэго 06:52
В авиакомпаниях Японии проведут обыски 06:15
В Бразилии грабители убили 106-летнюю женщину из-за мелочи 06:10
Стрельба у больницы в Чикаго стала причиной гибели четырех человек 06:06
В Якутске хакеры похитили у предприятия полтора миллиона рублей 06:02
Учеников школы в Петропавловске-Камчатском эвакуировали из-за дыма 06:00
ДТП с участием 28 автомобилей в Китае унесло жизни девяти человек 05:33
Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи 05:28
Суслики переселились на чукотский остров из-за потепления в Арктике 05:22
Дочь Трампа использовала личную почту для служебной переписки 04:30
Задержанного у правительства Камчатки поместили в психдиспансер 04:28
Пентагон отзовет военных с американо-мексиканской границы 04:27
Археологи ДВФУ нашли древнейшие погребения в Эквадоре 04:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
20.11.2018 08:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кэшбери не бери

В Ростове суд заблокировал сайты финансовой пирамиды
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России №7723 (260)
Суд Первомайского района Ростова-на-Дону признал два сайта фирмы "Кэшбери" незаконными и вынес решение об их блокировке.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщила "РГ" официальный представитель прокуратуры Ростовской области Оксана Сухарева, в конце сентября Центробанк усмотрел в деятельности группы российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери", явные признаки финансовой пирамиды.

Фото: depositphotos.com
Лишь каждый четвертый россиянин может распознать финансовую пирамиду

- В законодательстве есть четкое определение финансовой пирамиды: это организация для привлечения средств населения или юридических лиц, при которой выплата дохода ведется из вновь привлеченных денег при отсутствии всякой инвестиционной деятельности. Жизнь финансовой пирамиды, как правило, заканчивается на 6 - 7-м цикле привлечения клиентов-вкладчиков. Максимальные санкции, предусмотренные для организаторов пирамид, - лишение свободы на срок до шести лет. Кроме того, возможен штраф до 1,5 миллиона рублей, - рассказали в правоохранительном ведомстве.

Согласно информации на одном из сайтов компании, группа состоит из микрокредитной компании "Варшава", ООО "Кэшбери" (Ростов-на-Дону) и компании Cashbery Limited, зарегистрированной в Лондоне. Интернет-ресурсы фирмы работают на пяти языках, а ее гендиректором является житель Екатеринбурга Артур Варданян.

При этом офисы и представительства компании открывались в различных регионах России, а в СМИ и социальных сетях крутилась навязчивая и агрессивная реклама финансовых услуг организации. Все это создавало у потенциальной аудитории "устойчивый и положительный образ" фирмы.

"Кэшбери" предлагала клиентам сверхприбыль от торговли модной криптовалютой, организовывала услуги взаимного кредитования, торги по банкротству и обещала выход на рынки Forex и Wellness-индустрии.
Видео: Как научиться инвестировать и не стать жертвой финансовых пирамид

На виртуальной валюте, по заявлениям представителей холдинга, можно было заработать от 550 до 600 процентов годовых, а вложившись в финансирование малого и среднего бизнеса, - до 265 процентов. Минимальная доходность, которую компании обещали инвесторам, составляла 0,5 процента в сутки.

По оценке директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, "Кэшбери" удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек, а сумма ущерба составляет около трех миллиардов рублей.

"Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем в последнее время рекламировала себя все более активно", - говорится в заявлении Центробанка.

Поэтому прокурор Кировского района донской столицы обратился в суд, и его требование было в полном объеме удовлетворено. Решение суда от 12 ноября вступит в силу по истечении срока обжалования, то есть с учетом всех формальностей - в декабре. А пока Артур Варданян еще имеет возможность влиять на своих инвесторов с помощью сайтов и выступлений на Youtube-канале. За несколько дней до суда он заявил о прекращении работы "Кэшбери" и создании нового проекта под названием GDC, в котором участвуют, по его словам, около 50 тысяч человек.

Экономика Финансы Долги и кредиты Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Финансовые пирамиды
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Немецкие СМИ назвали россиянок "сильным полом"
Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи
Иран назвал Россию прекрасным торговым и политическим партнером
Белый дом вернул аккредитацию корреспонденту CNN
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира