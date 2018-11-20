Крым выйдет на рынок Китая через торговый дом в Чэнду

В китайском городе Чэнду откроется Российский дом - торгово-выставочный центр, на площадке которого крымские предприниматели смогут презентовать свои товары и услуги. Об этом сообщил руководитель крымского регионального отделения Межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства "Новая формация" Андрей Неукрытый.

По его данным, финансовые расходы, связанные с организацией новой площадки, берет на себя китайская сторона.

- Со стороны наших китайских партнеров есть большая заинтересованность в налаживании связей с российским бизнесом, - рассказал Андрей Неукрытый. - Между структурами крупного бизнеса прочные связи налажены уже давно. А этот проект ориентирован на малый и средний бизнес, что крайне важно для Крыма, где другого формата предпринимательства фактически нет.

По словам представителя "Новой формации", Российский дом будет представлять из себя шоу-рум, где любой заинтересованный в налаживании деловых контактов с Китаем предприниматель сможет в деталях презентовать свой бизнес. Аналогичные площадки уже есть у многих европейских стран и крупных международных корпораций. Общие точки соприкосновений уже известны.

- Это торговля, производство строительных материалов, товары массового потребительского спроса, продукты питания, а также все, что связано с IT-индустрией, - рассказал Андрей Неукрытый.

Кроме того, по линии Министерства экономического развития Крыма предприниматели республики могут рассчитывать на компенсацию за участие в международных выставках. При согласовании с министерством, бюджет возьмет на себя траты, связанные с участием в выставочной деятельности, а предпринимателю придется оплатить лишь собственные транспортные расходы и проживание в гостинице.

- Совместно с южным центром поддержки экспорта мы также помогаем в продвижении крымских товаров на электронных торговых площадках, - рассказал первый заместитель министра экономического развития Крыма Андрей Кулик.

Делегация деловых кругов Китая побывала в Крыму в июле нынешнего года. В рамках визита предприниматели посетили винодельческий завод "Дионис", Крымскую водочную компанию, а также одно из аграрных предприятий в Раздольненском районе полуострова. С 26 октября по 2 ноября делегация крымских предпринимателей посетила Китай.