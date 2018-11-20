Модернизированный Ту-142 перелетел из Таганрога на Северный флот

На авиационном заводе в Таганроге завершены работы по капитальному ремонту дальнего противолодочного самолета Ту-142МК, который носит имя древнерусского города "Вологда".
"После прохождения всех необходимых испытаний, Ту-142МК был передан экипажу морской авиации Северного флота и успешно совершил перелет к месту своего постоянного базирования", - говорится в официальном сообщении Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.
Проведение капитального ремонта и модернизация, как отметили на предприятии, позволяют продлить сроки эксплуатации обновленных самолетов, благодаря чему они еще долго смогут оставаться в боевом строю.
Особую известность самолет Ту-142МК получил после того, как третьего ноября пролетел рядом с флагманом Шестого флота США командным кораблем Mount Whitney. Причем американский флагман находился среди кораблей охранения целой эскадры НАТО, но российский самолет на бреющей высоте пролетел над морем и оказался виден даже журналистам. Снимок корреспондента AFP Пьер-Анри Дейе с борта флагмана США завоевал интернет.
Справка "РГ"
Дальний противолодочный самолет Ту-142, который по кодификации НАТО получил название Bear-F, принят на вооружение в декабре 1972 года. Он предназначен для ведения морской разведки, поиска и уничтожения подводных лодок. Боевой радиус действия 6400 километров, вооружение: торпеды, авиационные ракеты Х-35, глубинные бомбы. Боевая нагрузка - 11 340 килограммов.
Et soudain, un Tupolev au-dessus du navire-amiral de l'#Otan: la Russie s'invite dans les grandes manoeuvres #TridentJuncture18 (photos exclusives de @jnackstrand) https://t.co/ZJthkcDhcT #AFP pic.twitter.com/eIgCoRUTFG— P_Deshayes (@P_Deshayes) 3 ноября 2018 г.