Модернизированный Ту-142 перелетел из Таганрога на Северный флот

На авиационном заводе в Таганроге завершены работы по капитальному ремонту дальнего противолодочного самолета Ту-142МК, который носит имя древнерусского города "Вологда".

"После прохождения всех необходимых испытаний, Ту-142МК был передан экипажу морской авиации Северного флота и успешно совершил перелет к месту своего постоянного базирования", - говорится в официальном сообщении Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

Проведение капитального ремонта и модернизация, как отметили на предприятии, позволяют продлить сроки эксплуатации обновленных самолетов, благодаря чему они еще долго смогут оставаться в боевом строю.

Особую известность самолет Ту-142МК получил после того, как третьего ноября пролетел рядом с флагманом Шестого флота США командным кораблем Mount Whitney. Причем американский флагман находился среди кораблей охранения целой эскадры НАТО, но российский самолет на бреющей высоте пролетел над морем и оказался виден даже журналистам. Снимок корреспондента AFP Пьер-Анри Дейе с борта флагмана США завоевал интернет.

Справка "РГ"

Дальний противолодочный самолет Ту-142, который по кодификации НАТО получил название Bear-F, принят на вооружение в декабре 1972 года. Он предназначен для ведения морской разведки, поиска и уничтожения подводных лодок. Боевой радиус действия 6400 километров, вооружение: торпеды, авиационные ракеты Х-35, глубинные бомбы. Боевая нагрузка - 11 340 килограммов.