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20.11.2018 17:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На аэродроме Бельбек протестируют вторую взлетно-посадочную полосу

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Первые посадки военно-транспортных самолетов на второй взлетно-посадочной полосе аэродрома Бельбек состоятся до конца ноября.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- До конца ноября летчики ЮВО планируют практически оценить новую взлетно-посадочную полосу реконструированного аэродрома Бельбек, совершив первые посадки на военно-транспортных самолетах, - сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев. - Уже сейчас подразделения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа проводят тестирование обновленного навигационного оборудования диспетчерской службы Бельбека.

Как отметил Астафьев, экипажи истребителей Су-30СМ авиачасти, дислоцированной на Кубани, отрабатывают взаимодействие с диспетчерской службой аэродрома при выполнении подлета к взлетно-посадочной полосе, организации радиосвязи, получении данных об условиях полета и метеоусловиях в районе расположения аэродрома.

По словам начаьлника пресс-службы ЮВО, модернизация аэродрома позволит принимать любые типы летательных аппаратов военного и гражданского назначения круглосуточно в различных погодных условиях.

Справка "РГ"

Строительство новой взлетно-посадочной полосы на аэродроме совместного базирования Бельбек началось этой весной и должно завершиться до конца 2018 года. Работы ведутся Минобороны России, подрядчиком выступает ФГУП "Главное военно-строительное управление №7".

На реконструкцию Бельбека в федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года предусмотрено 1,7 миллиарда рублей. Принято решение, что гражданский сектор Бельбека станет филиалом аэропорта Симферополь и будет использоваться для приема литерных рейсов и бизнес-джетов. Созданием инфраструктуры гражданского сектора займется правительство Севастополя совместно с аэропортом Симферополь. Аэровокзальный комплекс будет построен за счет частных инвесторов.

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