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20.11.2018 12:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани задержали мужчину, избившего пенсионерку за замечание

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В станице Смоленской Северского района Кубани полицейские задержали 30-летнего местного жителя, который избил пенсионерку в ответ на сделанное ему замечание. ЧП произошло около 04.30 утра возле одного из магазинов на улице Мира и было снято камерами наружного видеонаблюдения.

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На записи видно, как женщина разговаривает с группой молодых людей, вероятно, делая им замечание. В ответ один из парней подходит к ней и бьет кулаком в лицо. Пенсионерка падает. После этого группа молодых людей пинает ногами уже лежащую на земле женщину, а затем зачинщик убегает.

- На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили свидетелей, очевидцев и потерпевшую, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Они рассказали, что группа молодых людей подошла к магазину и стала вести себя шумно и вызывающе. Жительница одного из домов вышла на улицу, чтобы сделать им замечание. В ответ один из молодых людей толкнул и ударил пенсионерку, после чего компания скрылась в неизвестном направлении.

Через несколько часов полицейские задержали подозреваемого мужчину в одном из домов станицы. По данным правоохранителей, он сознался в содеянном, но объяснить причину своего поступка не смог. Подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас его арестовали на семь суток и составили в отношении него протокол по статье "Мелкое хулиганство" КоАПП. Также в отношении мужчины в ближайшее время планируют возбудить уголовное дело. В этом случае, как правило, суд выносит решение о содержании подозреваемого под стражей до окончания расследования.

Пострадавшая женщина, на которую было совершено нападение, получила травму руки, а также несколько ссадин и ушибов на лице.

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