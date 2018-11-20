Керченский колледж эвакуировали из-за сообщения о минировании

Студентов Керченского политехнического колледжа днем пришлось экстренно эвакуировать из-за ложного сообщения о минировании учебного корпуса. По горячим следам злоумышленников-лжеминеров удалось задержать далеко от полуострова.

Учащиеся были вынуждены спешно покинуть здание учебного заведения, а на место выехали сотрудники МЧС, МВД и бригады скорой помощи. Но информация о якобы заложенных взрывных устройствах не подтвердилась: никаких опасных предметов в колледже не нашли.

Пресс-служба МВД по Республике Крым сообщила, что за ложное сообщение о минировании в Благовещенске Амурской области задержаны четверо студентов одной из образовательных организаций. Они уже сознались в звонках в крымские учебные заведения. Сейчас следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 Уголовного кодекса РФ "Ложное сообщение об акте терроризма".

Напомним, студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил нападение на керченский колледж. Жертвами взрывов и стрельбы стали 20 человек. Пострадавшее во время трагедии здание решено восстановить.