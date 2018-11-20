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20.11.2018 12:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Проверка не выявила пропажу вакцин из поликлиник Краснодара

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

В медицинских учреждения Краснодара завершилась проверка, проводимая в связи с появившимися в соцсети фотографиями с якобы выброшенной в лесу партией вакцины против гриппа.

Фото: depositphotos.com
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По информации городского управления здравоохранения, недостачи медицинского препарата обнаружено не было.

Вызвавшие скандал фотографии появились накануне в соцсетях. На снимках запечатлены разбросанные в лесу коробки с надписью "Госзакупка. Вакцина. Срочный груз". Судя по маркировке, внутри находился выпущенный в октябре нынешнего года препарат, предназначенный для бесплатной вакцинации населения.

- Во всех городских поликлиниках была проведена полная сверка, - сообщили в горздраве. - Проверили, сколько вакцины этой серии было использовано, сколько сталось в наличии. Ревизия не выявила недостачи медицинского препарата: вакцина использовалась и продолжается использоваться строго по назначению.

Медики не исключают, что появившиеся в соцсетях снимки оказались очередным фейком. Авторы публикации ранее сообщали, что информацию о находке коробок с вакциной они якобы передали в правоохранительные органы.

- В управление МВД России по Краснодару каких-либо сообщений об обнаружении указанных медикаментов не поступало, - сообщил корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы городской полиции Артем Коноваленко.

В минздраве края корреспонденту "РГ" сообщили,  что они не владеют информацией, подтверждающей сообщение о якобы выброшенных коробах с вакциной. Как уточнили в пресс-службе ведомства,  все партии федеральных поставок были развезены по лечебным учреждениям, задействованным в проведении вакцинации.

"Источником появившейся в социальных сетях информаци автор фото не назван. Сами коробки не предъявлены. Конкретное место их нахождения не установлено. Нам не известно, где и с какой целью были сделаны эти фотографии" - добавили в минздраве Кубани.

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