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20.11.2018 16:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин озвучил затраты на производство оружия

Текст: Александра Белуза (Сочи)
Фото: Константин Завражин
Владимир Путин заявил о масштабном переоснащении Вооруженных сил. На разработку и серийный выпуск современного оружия и военной техники только в этом году выделено около 1,5 трлн рублей. При этом на ряде предприятий задания гособоронзаказа не исполняются в срок, констатировал президент и предложил проанализировать причины таких сбоев.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

На этой неделе Владимир Путин проводит традиционный ноябрьский цикл совещаний, посвященных развитию Вооруженных Сил. Во вторник президент обсудил с членами правительства и военными исполнение гособоронзаказа и госпрограмму вооружений до 2027 года. Ранее он неоднократно подчеркивал, что требования к качеству, срокам выполнения заданий гособоронзаказа должны оставаться жесткими.

Фото: kremlin.ru
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Новая государственная программа вооружения принята в этом году, рассчитана на десять лет (до 2027 года) и предусматривает масштабное переоснащение войск. В соответствие с ней к 2021 году доля современного оружия и техники в армии и на флоте должна составить не менее 70%, заявил Владимир Путин. Это должно решить задачи по сохранению стратегического паритета и надежной защиты России от внешних угроз, подчеркнул он.

Как сообщил президент, почти 1,5 трлн рублей выделены в нынешнем году на создание и серийное производство вооружения и военной техники. В целом, по его оценке, темпы переоснащения войск современным оружием обеспечиваются. "Особое внимание, как и раньше, уделяется разработке перспективных систем вооружения, которым предстоит определять будущее наших Вооруженных сил на годы вперед", - отметил Путин.

Он также сообщил, что на середину ноября в рамках заданий гособоронзаказа в войска уже поставлены около 2000 основных образцов вооружений и военной техники. Среди них - 74 самолета и вертолета, 80 беспилотников, четыре полковых комплекта зенитных ракетных комплексов С-400, пять надводных кораблей, 250 танков и боевых бронемашин.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
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Путин особо отметил, что по большинству тактико-технических характеристик российское вооружение последних поколений превосходит зарубежные образцы. "А гиперзвуковое оружие, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы, ряд комплексов сухопутных войск, других систем просто не имеют аналогов в мире", - сказал он.

Президент призвал продолжать работу в этом направлении - как за счет поддержки новейших разработок в оборонных НИИ И КБ, так и более оперативного перехода на серийный выпуск перспективного оружия и техники.

В то же время Путин констатировал проблемы при реализации заданий гособоронзаказа и предложил участникам совещания "детально, тщательно проанализировать" их.

"Прежде всего имею ввиду несвоевременное исполнение взятых обязательств отдельными предприятиями ОПК. Посмотрим, где здесь причины системного характера, а где речь идет просто об отсутствии дисциплины и нормальной организации", - заявил Владимир Путин, после чего разговор продолжился в закрытом от прессы режиме.

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