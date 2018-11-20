Расчеты С-400 в Крыму подняты по тревоге

Дислоцированное в Крыму соединение противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа поднято по сигналу тревоги. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.

- Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в рамках тренировки боевой готовности выполнили поиск условных целей и уничтожение их электронными пусками, - сообщил Астафьев.

В то же время по сигналу учебной тревоги в небо были подняты пары истребителей Су-27СМ авиации ПВО ЮВО.

По словам Астафьева, зенитчики оперативно сменили стартовые позиции, выполнив свертывание комплексов и развертывание в запасном районе. Подразделения успешно выполнили задачи и получили положительные оценки.