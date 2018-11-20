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20.11.2018 09:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ростовская область подвела предварительные итоги сельхозгода

Текст: Александр Гавриленко
Аграрии Ростовской области в нынешнем году собрали около 10,8 миллионов тонн зерна. Как говорят эксперты, для региона это был вообще один из самых сложных, но, тем не менее, успешных сельскохозяйственных сезонов. Погода испытала донских аграриев на прочность, и они с достоинством выдержали испытание, подтвердив высокое звание лидера.
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области

- Ростовская область в очередной раз доказала, что надежно стоит на страже продовольственной безопасности страны. Без малого 11 миллионов тонн зерновых плюс 1,35 миллиона тонн масличных - это не просто очередные красивые цифры донского урожая, это надежность и престиж донского края на российском рынке продовольствия, - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя аграрные итоги года. - Благодарю всех тружеников села за добросовестный и результативный труд. Благодаря им Ростовская область остаётся в числе российских лидеров АПК.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Донские экспортеры получили право на бренд "Сделано в России"

Кстати буквально за прошлый месяц донской агропром получил высокую оценку в масштабах страны и за ее пределами. Так , на главной Всероссийской выставке страны "Золотая осень" регион собрал богатый урожай наград - более 100, в том числе три гран-при. И буквально через несколько дней донская продукция успешно была презентована на двух международных площадках - на продовольственных выставках в Узбекистане и Франции. Причин успеха много, но основные в растущей господдержке отрасли, а также в повышении технологичности земледелия и относительно благоприятных климатических условиях года.

Согласно Стратегии-2030 Ростовская область намерена не просто увеличивать производство основных видов сельхозпродукции, но делать акцент на высокодоходных технологичных отраслях АПК. Как ранее отмечал губернатор, в первую очередь донскому региону нужны новые мощности по глубокой переработке зерновых и масличных культур, фруктовая и овощная консервация, развитие животноводства, аквакультуры и внедрение "умного земледелия". Кроме того, регион намерен наращивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. По данным правительства Ростовской области, сейчас в областном реестре инвестиционных проектов высокой степени проработки до 2030 года находится 34 проекта общим объемом инвестиций 191 миллиарда рублей, все они должны быть реализованы (из них на стадии строительства уже 10 проектов).

К слову, объем господдержки АПК на Дону ежегодно растет. В 2018 году на поддержку аграрной отрасли и социального развития села всего предусмотрено более 7,1 миллиарда рублей, из них более 2, 7 миллиарда - из областного бюджета. Государственная поддержка предоставляется по 37 направлениям.

Кстати

Ростовская область считается одним из ключевых аграрных регионов РФ. Она находится в пятерке лидеров по производству зерновых и подсолнечника, яйца, молока и овощей, а также в первой десятке регионов по производству мяса.

Экономика АПК Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростовская область - регион развития
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