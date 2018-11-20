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20.11.2018 12:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Руководство Астраханского цирка задержано за получение взятки

Текст: Александр Гавриленко

И.о. финансового директора Астраханского государственного цирка Александр Власов и директор цирковой гостиницы Дмитрий Кочуков задержаны за взятку. Они несколько раз получали деньги от предпринимателя, и на этот раз были пойманы с поличным, сообщили в СК РФ.

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На видео оперативной съемки предприниматель передает 85 тысяч рублей всего за два дня торговли продуктами питания, напитками и игрушками во время цирковых представлений.

Как следует из видео, предприниматель и раньше платил деньги руководству цирка, но гораздо меньше. Сейчас они решили "поднять прайс".

Как сообщили следователи, уже возбуждено уголовное дело, устанавливаются дополнительные эпизоды получения взяток.

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