Руководство Астраханского цирка задержано за получение взятки

И.о. финансового директора Астраханского государственного цирка Александр Власов и директор цирковой гостиницы Дмитрий Кочуков задержаны за взятку. Они несколько раз получали деньги от предпринимателя, и на этот раз были пойманы с поличным, сообщили в СК РФ.

На видео оперативной съемки предприниматель передает 85 тысяч рублей всего за два дня торговли продуктами питания, напитками и игрушками во время цирковых представлений.

Как следует из видео, предприниматель и раньше платил деньги руководству цирка, но гораздо меньше. Сейчас они решили "поднять прайс".

Как сообщили следователи, уже возбуждено уголовное дело, устанавливаются дополнительные эпизоды получения взяток.