Севастопольца будут судить за подготовку заказного убийства матери

28-летнего жителя Севастополя обвинили в организации убийства двух лиц по найму. Уголовное дело направлено в суд, сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК РФ по Севастополю.

Из материалов дела известно, что у молодого человека долгое время были конфликты с мамой и сестрой, он решил заказать их убийство и попросил знакомого, чтобы тот подыскал киллера. Об этом стало известно сотрудникам управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю, которые взяли дальнейшие события под свой контроль.

Они направили якобы исполнителя убийства на встречу с заказчиком, которая состоялась вечером 25 мая у памятника Авиаторам-черноморцам. "Киллер" сообщил, что выполнит заказ за 600 тысяч рублей. Обвиняемый планировал расплатиться после продажи квартиры, которая после убийства перешла бы в его собственность. Он передал "убийце" фотографии и контакты матери и сестры, рассказал об их привычках, образе жизни, маршрутах передвижения.

А 15 июня лжекиллер предъявил молодому человеку в качестве доказательства фотографии убитых женщин (это были постановочные кадры), а также сережку одной из них. Обвиняемый написал долговую расписку. В этот момент он и был задержан сотрудниками спецподразделения "Гром" УМВД России по Севастополю.

- В ходе проверки показаний молодой человек показал места, где встречался с "исполнителем" запланированного преступления, сообщил следствию подробности приготовления к убийству, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Севастополю Ольга Постнова.