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20.11.2018 14:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Севастопольца будут судить за подготовку заказного убийства матери

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

28-летнего жителя Севастополя обвинили в организации убийства двух лиц по найму. Уголовное дело направлено в суд, сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК РФ по Севастополю.

Из материалов дела известно, что у молодого человека долгое время были конфликты с мамой и сестрой, он решил заказать их убийство и попросил знакомого, чтобы тот подыскал киллера. Об этом стало известно сотрудникам управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю, которые взяли дальнейшие события под свой контроль.

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Они направили якобы исполнителя убийства на встречу с заказчиком, которая состоялась вечером 25 мая у памятника Авиаторам-черноморцам. "Киллер" сообщил, что выполнит заказ за 600 тысяч рублей. Обвиняемый планировал расплатиться после продажи квартиры, которая после убийства перешла бы в его собственность. Он передал "убийце" фотографии и контакты матери и сестры, рассказал об их привычках, образе жизни, маршрутах передвижения.

А 15 июня лжекиллер предъявил молодому человеку в качестве доказательства фотографии убитых женщин (это были постановочные кадры), а также сережку одной из них. Обвиняемый написал долговую расписку. В этот момент он и был задержан сотрудниками спецподразделения "Гром" УМВД России по Севастополю.

- В ходе проверки показаний молодой человек показал места, где встречался с "исполнителем" запланированного преступления, сообщил следствию подробности приготовления к убийству, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Севастополю Ольга Постнова.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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