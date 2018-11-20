В Астраханской области 2019 год станет Годом здоровья

Грядущий 2019 год в Астраханской области решили объявить Годом здоровья. На обеспечение хозяйственной деятельности больниц, поликлиник и ФАПов в региональном бюджете дополнительно заложили 500 миллионов рублей. По словам врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, в грядущем году особое внимание нужно будет сосредоточить на доступности и качестве медицинской помощи жителям региона

- При составлении планов на Год здоровья я рассчитываю на обратную связь и в первую очередь жду предложения и пожелания от медицинского сообщества. Вы, как никто другой, знаете реальное положение дел в отрасли, - обратился к главврачам медучреждений Сергей Морозов.

Как раз на реализацию поступивших от клиник предложений и будут направлены около 500 миллионов рублей из регионального бюджета. Несколько направлений и объектов уже определены. К примеру, около 260 миллионов поступят на ремонт областной инфекционной клинической больницы.

Построенная еще 45 лет назад больница ни разу капитально не ремонтировалась. Четыре года назад долгожданный ремонт наконец начался и несколько отделений медучреждения уже успели полностью обновить. Но работы еще немало.

По словам главврача больницы Артема Шишлонова, чтобы не останавливать работу больницы, ремонтировать главный корпус будут в три этапа. В 2019 году модернизируют два отделения, рентген-кабинет, взрослое приемное отделение, часть подвала и коммуникации. В общей сложности на все это уйдет 56 миллионов рублей. В 2020 году подрядчики проведут "перезагрузку" четырех отделений, кабинета УЗИ и клинико-диагностического кабинета. Это потребует еще 110 миллионов рублей. И наконец, в 2021 году медучреждение получит еще 94 миллиона рублей на ремонт двух отделений, аптеки, одного из корпусов и оставшихся коммуникаций.

В Год здоровья не останутся без внимания и сельские районы: в некоторых из них также капитально отремонтируют медучреждения, а в нескольких муниципалитетах построят новые. Региональный минздрав в грядущем году продолжит программу обновления автопарка и подготовки необходимых в медучреждениях специалистов.

Кстати, в сферу здравоохранения в регионе в последнее время активно идут и частные инвестиции. В конце 2018 года в Астрахани отроют новый центр ЭКО, построенный полностью за счет инвестора. Еще один объект - гемодиализный комплекс частная компания намерена достроить в ближайшее время, а в более отдаленных планах - открытие центра позитронно-эмиссионной томографии.

Кстати



О своем недовольстве качеством медицинских услуг, работой больниц или отдельных врачей астраханцы могут сообщить по телефонам "горячей линии" 8-8512-52-30-30 или 52-40-40. За десять месяцев текущего года на "горячую линию" поступило почти семь тысяч звонков.