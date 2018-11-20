На 6,5 процента могут вырасти реальные доходы населения в 2019 году в Крыму. На 5,2 процента - в Севастополе. От 2,3 до 2,6 процента - Самарской, Ленинградской, Костромской и Орловской областях.

К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве России, подведя итоги исследования потребительских настроений в октябре и обновив с использованием полученных данных среднесрочные экономические прогнозы.

Как пояснил "Российской газете" проректор Финансового университета Алексей Зубец, замеры потребительских настроений и сделанные на их основе расчеты показывают, что в целом по стране в 2019 году и в начале 2020 года реальные располагаемые доходы населения (они складываются из зарплаты, социальных выплат, доходов от собственности и иных денежных доходов) будут стагнировать возле нулевой отметки и колебаться в интервале от -1,5% до 1,5% в годовом исчислении. Хотя, по прогнозам экспертов, рост реальной заработной платы в России продолжится и составит в 2019 году 4-6%.

"Однако этого прироста будет недостаточно для того, чтобы компенсировать стагнацию прочих составляющих реальных располагаемых доходов - социальных выплат, доходов от предпринимательской деятельности, недвижимости и банковских депозитов. К неблагоприятным обстоятельствам относится также накопление кредитов населением, выплаты по которым снижают реальные располагаемые доходы граждан. "Сжатие" реальных располагаемых доходов может также происходить под влиянием роста налогов (в частности, на недвижимость, землю и транспорт) и приравненных к ним платежей (штрафов, премии по полисам ОСАГО и других)", - отмечает Алексей Зубец.

И добавляет, что есть регионы, где доходы будут расти. "В Крыму из-за притока инвестиций и роста турпотоков. Что касается Самарской, Ленинградской, Костромской и Орловской областей, то там сейчас наблюдается активное развитие экономики", - уточняет Зубец.