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20.11.2018 19:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре аварийно приземлился самолет силовых структур

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В аэропорту Краснодара из-за отказа двигателя аварийно приземлился самолет Diamond российских силовых структур. Однако, как рассказал корреспонденту "РГ" источник в экстренных службах региона, воздушное судно не принадлежит Минобороны РФ, как сообщали ряд СМИ.

Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР
Обнародовано фото аварийно севшего под Архангельском Ан-2

В то же время не сообщается, какому именно ведомству принадлежит самолет, и что предположительно стало причиной отказа двигателя.

- Посадка прошла благополучно, на борту воздушного судна находились два члена экипажа, - пояснили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар. - Четырехместный двухдвигательный самолет Diamond совершил вынужденную посадку в 11.48. Спасатели и медицинская служба аэропорта приведены в полную готовность.

Справка

Diamond DA42 - легкий многоцелевой самолет для частного использования. Корпус выполнен из углеродных композитных материалов. Дальность полета составляет 1,4 тысячи километров. Состоит на вооружении ВВС Украины и Армении. Может использоваться для аэрофотосъемки и разведки с воздуха.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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