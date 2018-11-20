В Краснодаре медики сами потушили пожар в больнице

В столице Кубани сегодня днем вспыхнул пожар в инфекционной больнице, расположенной в центральной части города на улице Седина, 204.

По данным пресс-службы ГУ МЧС региона, причиной возгорания стало замыкание проводки. К месту происшествия направили 32 спасателей и девять единиц техники.

- Прибывшие на место спасатели установили, что в подсобном помещении на втором этаже здания больницы загорелись вещи. Площадь возгорания составила примерно один квадратный метр, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Медперсонал больницы эвакуировал 60 пациентов и самостоятельно потушил огонь до прибытия спасательной техники. Пострадавших в результате происшествия нет.