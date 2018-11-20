В Крыму вырос спрос на автокредиты

Несмотря на растущие автомобильные пробки в населенных пунктах полуострова, крымчане продолжают увеличивать парк личных транспортных средств. За прошлый год, по информации ГИБДД, в республике зарегистрировано 76 тысяч автомобилей. Следует учесть, что период активного обмена украинских регистрационных документов и госзнаков на российские уже завершился, и теперь регистрируют крымчане в основном новые машины.

На новых колесах

По информации отделения Южного ГУ Банка России по Республике Крым, за 9 месяцев нынешнего года банки выдали на 74,9 миллиарда рублей кредитов, в том числе населению 24,3 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост более чем в два раза.

Одним из динамично растущих сегментов в Крыму стало автокредитование. За 9 месяцев банки выдали населению 778 миллионов рублей на приобретение машин. По сравнению с аналогичным периодом 2016 и 2017 года отмечен рост в 6,9 и 2 раза (соответственно 112 и 380 миллионов рублей).

Подстегнули популярность автокредитования правительственные меры господдержки, призванные стимулировать отечественный автопром. Если средневзвешенная процентная ставка по автокредитам в сентябре 2018 года была 15,98 процента годовых, то в период действия программы господдержки автокредит можно было оформить за 9-10 процентов годовых. Пониженная по сравнению с рыночной стоимость сделала кредиты более доступными и оттого более популярными.

- Мы отмечаем высокий спрос на автокредиты - в месяц банк выдает их примерно 200, - говорит вице-президент - директор по розничному бизнесу РНКБ Банка Николай Билан. - А с начала действия программ автокредитования в мае 2017 года мы выдали уже 2000 кредитов на сумму более 1,2 миллиарда рублей.

- Спрос на автокредиты в 2018 году показывает положительную динамику, по сравнению с началом года он вырос более чем втрое, - рассказала председатель правления АО "Генбанк" Елена Блинова. - Автокредиты с господдержкой составляют несущественную часть кредитного портфеля банка, менее шести процентов. В 2018 году объем автокредитов в портфеле банка значительно увеличился, при этом ему есть куда расти.

Мужчины рулят

Автокредиты предлагают все четыре работающих в Крыму банка. Причем спектр их продуктов достаточно разнообразен: займы на новый или подержанный автомобиль, иностранного или отечественного производства, с каско или без. Размер кредита колеблется от 100 тысяч до пяти миллионов рублей и зависит от дохода и возраста заемщика: приобрести транспортное средство может любой гражданин РФ в возрасте до 70 лет при условии постоянной занятости и стабильного дохода.

Стоимость автокредитов также зависит от категории заемщика и размера первоначального взноса. Проще и дешевле выходит автозаем работникам бюджетной сферы, силовых структур и сотрудникам предприятий, у которых в банке-кредиторе действует зарплатный проект. Для них проценты будут ниже, чем для других категорий заемщиков, - 12,5-13 процентов годовых, тогда как максимальная ставка на рынке 17-18,5 процента годовых.

- Как правило, жители Крыма приобретают автомобили стоимостью от 800 тысяч рублей до 1,5 миллиона, отдавая предпочтение транспортным средствам иностранных производителей, собираемым на территории России, - продолжает Елена Блинова. - При этом средняя сумма кредита увеличивается пропорционально росту цен на автомобили и составляет сейчас 840 тысяч рублей.

Портрет клиента весьма разнообразен - от молодых людей до пожилых. Но преобладающее большинство заемщиков "Генбанка" - это экономически активное население в возрасте от 28 до 45 лет, при чем в основном мужчины.

По данным РНКБ, средний чек автокредита в 2018 году в их организации увеличился на 17 процентов, до 690 тысяч рублей. Среди заемщиков - 60 процентов мужчин и 40 - женщин, средний возраст кредитуемого - 41 год. При этом женщины чаще всего покупают автомобили марки Kia, мужчины выбирают отечественную "Ладу".

Кредит онлайн

Чтобы стимулировать потребительский спрос на автокредиты, банки совершенствуют и упрощают продукты. Например, оформляют заявки на автокредит на сайте банка без личного присутствия заемщика.

У многих банков заключены партнерские договоры с автосалонами, дающие возможность потенциальным заемщикам выбрать в них не только новую машину, но и автомобиль с пробегом.

- Мы выдали таких кредитов на 35 миллионов рублей, при этом средний размер первоначального взноса составил 27 процентов, а средняя стоимость бывшего в употреблении автомобиля - 860 тысяч рублей, - сообщил Николай Билан. - Топ-5 марок подержанных автомобилей в Крыму: Volkswagen, Kia, Ford, Hyundai и BMW.

- У автокредитования в Крыму хороший потенциал, так как развивается много новых проектов, растет количество переселившихся в регион, появляются новые рабочие места, растет благосостояние населения полуострова, - говорит Елена Блинова.