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20.11.2018 15:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде экс-главу благотворительного фонда осудили за хищения

Текст: Николай Грищенко

Экс-директор Волгоградского благотворительного фонда социальной поддержки населения решением суда признан виновным в присвоении мошенническим путем 11,7 миллиона рублей.

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Как сообщает прокуратура Волгоградской области, в ходе судебного процесса было установлено, что в 2015 году "благотворитель" за счет средств фонда приобрел в городе Волжском две квартиры общей площадью около 153 квадратных метра. Там планировалось обустроить пансионат для одиноких пенсионеров. Квартиры были оценены в 11 миллионов 750 тысяч рублей. При этом их фактическая стоимость на тот момент составляла чуть более пяти миллионов рублей. Более того недвижимость требовала капитального ремонта, а продавцами квартир выступали супруга обвиняемого и его знакомый.

"Полученными деньгами и векселями обвиняемый распорядился по своему усмотрению. С учетом обстоятельств совершения преступления Центральный районный суд приговорил подсудимого к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре.

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Приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств векселя суд постановил вернуть благотворительному фонду.

Кстати, осужденный экс-директор уже привлекался к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями при распоряжении средствами фонда в 2010-2013 годах. Он был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

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