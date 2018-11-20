В Волгограде экс-главу благотворительного фонда осудили за хищения

Экс-директор Волгоградского благотворительного фонда социальной поддержки населения решением суда признан виновным в присвоении мошенническим путем 11,7 миллиона рублей.

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, в ходе судебного процесса было установлено, что в 2015 году "благотворитель" за счет средств фонда приобрел в городе Волжском две квартиры общей площадью около 153 квадратных метра. Там планировалось обустроить пансионат для одиноких пенсионеров. Квартиры были оценены в 11 миллионов 750 тысяч рублей. При этом их фактическая стоимость на тот момент составляла чуть более пяти миллионов рублей. Более того недвижимость требовала капитального ремонта, а продавцами квартир выступали супруга обвиняемого и его знакомый.

"Полученными деньгами и векселями обвиняемый распорядился по своему усмотрению. С учетом обстоятельств совершения преступления Центральный районный суд приговорил подсудимого к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре.

Приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств векселя суд постановил вернуть благотворительному фонду.

Кстати, осужденный экс-директор уже привлекался к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями при распоряжении средствами фонда в 2010-2013 годах. Он был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.