В Волгоградской области пристав пришла на маникюр к должнице

В Волгоградской области судебный пристав записалась на прием в салон красоты, чтобы взыскать долги с мастера маникюра более 300 тысяч рублей.

Жительница Калачевского района длительное время игнорировала требования погасить долг. В назначенный день судебный пристав-исполнитель совместно с представителем взыскателя отправился в салон красоты, где смогли встретиться и поговорить с должницей.

"В ходе беседы было установлено, что гражданка приехала на работу на своем личном автомобиле. В целях обеспечения требований исполнительного документа судебным приставом был составлен акт описи и ареста машины", - сообщили в региональном управлении ФСПП.

Теперь у мастера маникюра есть десять суток для оплаты долга и штрафов, в противном случае автомобиль будет предан на реализацию, а вырученные деньги перечислят взыскателю.