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20.11.2018 17:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоградской области пристав пришла на маникюр к должнице

Текст: Николай Грищенко
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Волгоградской области судебный пристав записалась на прием в салон красоты, чтобы взыскать долги с мастера маникюра более 300 тысяч рублей.

Фото: depositphotos.com
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Жительница Калачевского района длительное время игнорировала требования погасить долг. В назначенный день судебный пристав-исполнитель совместно с представителем взыскателя отправился в салон красоты, где смогли встретиться и поговорить с должницей.

"В ходе беседы было установлено, что гражданка приехала на работу на своем личном автомобиле. В целях обеспечения требований исполнительного документа судебным приставом был составлен акт описи и ареста машины", - сообщили в региональном управлении ФСПП.

Теперь у мастера маникюра есть десять суток для оплаты долга и штрафов, в противном случае автомобиль будет предан на реализацию, а вырученные деньги перечислят взыскателю.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Полномочия судебных приставов
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