Водители сэкономили за счет Крымского моста шесть миллиардов рублей

Крымский мост за пять месяцев эксплуатации позволил водителям сэкономить более шести миллиардов рублей. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост" со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха.

- Более трех миллионов машин проехали по Крымскому мосту в обе стороны с момента открытия движения, - отметил Евгений Дитрих на "Транспортной неделе-2018" в Москве. - А это значит более шести миллиардов рублей сэкономили автовладельцы и перевозчики, воспользовавшиеся автодорогой через Керченский пролив вместо паромной переправы.

Расчеты министра базируются на тарифах Керченской паромной переправы: перевозка машины в зависимости от ее габаритов и типа обходилась в сумму от двух до девяти тысяч рублей. Теперь эти деньги остаются в карманах владельцев транспорта, ведь движение по Крымскому мосту - бесплатное.

Помимо очевидной финансовой экономии, водители оценили экономию времени и скорость поездок в Крым. Ведь трафик по мосту не прекращается даже в шторм. "Умная" система из 10 автоматических комплексов на 19 километрах трассы оперативно реагирует на изменения погоды и сообщает водителям порядок действий. На мосту в круглосуточно работает служба эксплуатации, укомплектованная необходимыми материалами и техникой.