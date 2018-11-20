Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" признан финансово несостоятельным. Арбитражный суд открыл в отношении предприятия процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев. А до 1 декабря должен быть подготовлен поэтапный план действий.

У завода десяток кредиторов. Любопытно, что среди них есть организации, в названии которых также фигурирует "Красный Октябрь". Региональные власти считают, что перед нами случай намеренного, управляемого банкротства, организованного акционерами. Насчитали всего 17 предприятий, в названии которых так или иначе присутствует словосочетание "Красный Октябрь". Инициатором же судебного процесса стала швейцарская фирма Red October International SA.

Сейчас в активе волгоградского меткомбината нет ни рубля, все счета заблокированы. При этом предприятие имело достаточно заказов, выпуская, например, половину всей нержавеющей стали в России. Но полученные средства выводились за рубеж. В связи с этим отмечают роль собственника завода, беглого олигарха Дмитрия Герасименко, который запомнился не только экономическими подвигами, но и любовью к баскетболу. Он организовал в Волгограде профессиональный клуб, названный так же, как и завод, и сам выходил в составе "сталеваров" на площадку. Сейчас Герасименко является президентом итальянского "Канту", на содержание которого, по некоторым данным, также шли заработанные "Красным Октябрем" средства.

Теперь в Волгограде создается наблюдательный совет, в который войдут представители администрации региона, трудового коллектива, правоохранительных и надзорных структур, депутаты, юристы и общественники.

- Процедура конкурсного производства не всегда предполагает ликвидацию предприятия. Я поддерживаю идею наблюдательного совета, - отметил конкурсный управляющий комбината Сергей Харченко. - "Красный Октябрь" - это колоссальное градообразующее предприятие. Я только за то, чтобы вывести его из процедуры банкротства. Сейчас моя основная работа - это финансовый анализ ситуации.

Завод зарегистрирован за пределами РФ, поэтому предстоит правовая борьба за бренд. Название комбината важно сохранить в связи с экспортом товаров. После известия о банкротстве выплавка стали на предприятии была приостановлена, но через несколько дней печь заработала снова.

- У нас работают 3250 человек. Зарплату все получают своевременно. Были задержки на два-три дня, но потом выдавали деньги в полном объем плюс компенсацию за несвоевременную выплату. Зарплата не падала, в неоплачиваемый отпуск никто не уходил. Из-за дефицита стали бывают простои с выплатой 2/3 среднего заработка. Но это кратковременные периоды по три-пять дней, - рассказал директор "Красного Октября" по производству Сергей Марченко.

Тем не менее за последние два года численность персонала уже сократилась на две тысячи человек. Некоторых устроили на алюминиевый завод, многие рабочие, оставшись не у дел, покинули Волгоград. Однако, по информации пресс-службы администрации области, обнаружены документы о подготовке к сокращению еще около 1200 сотрудников.

Специалисты Ростехнадзора сейчас обследуют техническое состояние фондов. Поставлена задача наметить график вывода оборудования и инфраструктуры на плановый текущий ремонт. Есть на "Красном" еще одна проблема: он один из главных загрязнителей воздуха в Волгограде. Однако на заводе уже решили установить оборудование для очистки промышленных выбросов в атмосферу. Несмотря на системный кризис, от этих намерений на комбинате не отказываются.

- Планы сейчас уточняем, будем максимально сокращать сроки строительства газоочистки. Металлоконструкции нам поставляют, документация подготовлена. В следующем году мы пустим очистное оборудование. Ориентируемся на середину - конец лета, - говорит начальник управления строительства "Красного Октября" Виктор Новиков.

Уже проходят встречи руководства комбината и региона с представителями Минпромторга РФ. Необходимо подтверждать прежние заказы. Для предприятия откроют новые расчетные счета.

- Губернатор поставил задачу, чтобы все финансовые потоки шли теперь только через Волгоград, а не выводились в Москву, а потом еще куда-то. Металлургия работает на авансовых платежах. Деньги на зарплату поступят в достаточном количестве. Предприятие способно работать стабильно и безубыточно. Сокращения персонала не предвидится, мы, наоборот, планируем восстановить ремонтную службу, - прокомментировал исполнительный директор "Красного Октября" Валерий Явецкий.

Сумму кредиторских долгов Явецкий назвать отказался. Однако, по данным администрации региона, за поставки энергоресурсов и сырья предприятие должно около двух миллиардов рублей.

Мнение



Михаил Таранцов, депутат Волгоградской облдумы от Краснооктябрьского избирательного округа:

- Завод "Красный Октябрь" является градообразующим для Волгограда. Да и в масштабах всего региона это ключевое предприятие. Не так важно, кто будет собственником, лишь бы не сокращались рабочие места и вовремя выдавалась зарплата. Я критически отношусь к областной администрации, но буду поддерживать ее в этом вопросе. Сейчас только смена собственника может привести к прекращению всей этой нервотрепки. Я уже заявил о желании войти в наблюдательный совет.