Все мечети Крыма передадут Муфтияту

Власти Крыма приняли решение передать все мусульманские культовые сооружения в ведение Духовного управления мусульман Крыма. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

При Украине все мечети полуострова находились вне правового поля, поэтому после возвращения Крыма в состав России надлежащим образом были оформлены только четыре мечети. А инвентаризация всех исламских культовых сооружений показала, что сегодня из 368 мечетей 305 являются бесхозяйными. Поэтому Совмин РК разработал законопроект, предусматривающий создание единого централизованного религиозного органа в Крыму по примеру Татарстана и Дагестана.

- В период Украины из-за отсутствия правоустанавливающих документов на мечети различные враждующие между собой экстремистские мусульманские организации боролись за управление мусульманскими культовыми объектами, - пояснил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек. - Благодаря появлению единой централизованной мусульманской организации и передачи мечетей и медресе в юридическое и каноническое подчинение ДУМК запрещенные мусульманские организации лишаются возможности открыто заниматься миссионерской деятельностью и распространять экстремистскую идеологию через культовые объекты. Кроме того, прекратятся разногласия в общине, ведь верующие различных религиозных течений, говоря на разных идеологических языках, даже праздники отмечали в разные дни. По этой причине закрывали мечети перед верующими в дни праздника, создавая конфликты и противоречия. Принятие этого закона в Крыму поспособствует объединению крымских мусульман.

Пока власти выработали алгоритм оформления документов на культовые сооружения. Теперь муниципалитеты предоставят в Муфтият необходимую документацию на мечети своих районов для их узаканивания за бюджетный счет и дальнейшей передачи ДУМК. В его ведение будут передаваться и все вновь возведенные мечети.