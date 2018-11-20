Новости

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport: В России стартовало производство 16:00
В Волгограде директор благотворительного фонда присвоил 11 млн рублей 15:58
В Москве состоится премьера заключительной части итальянской киносаги 15:48
Беларусь и Казахстан по итогам года приблизятся к товарообороту в $1 млрд 15:42
В костромской больнице из-за аварии отменили роды 15:42
Московский фестиваль "Круг света" продлили еще на три года 15:37
Полиция ликвидировала преступную группу наркоторговцев 15:35
МВД России заявило о недопустимости политизации Интерпола 15:31
Водители сэкономили за счет Крымского моста шесть миллиардов рублей 15:30
В Бразилии нашли 4000-летний термитник площадью с Великобританию 15:25
Корабли Балтфлота провели торпедную дуэль 15:17
Девушка с веслом удивила Сеть способом знакомства с мужчинами 15:10
Все мечети Крыма передадут Муфтияту 15:09
В Минске начали устанавливать главную елку Беларуси 15:05
Volvo готовит загадочную новинку 15:05
Экстренно госпитализирован "король чешской поп-музыки" Карел Готт 15:04
ЦБ зафиксировал кратное сокращение продаж нерезидентами долга России 15:03
Россия выиграла тендер на поставку ПЗРК в Индию 15:00
Полиция в Папуа - Новой Гвинее захватила парламент после саммита АТЭС 14:59
Прокуратура оспорила арест главы калининградского роддома 14:59
В школе на Урале закрыли спортзал из-за радиоактивного газа 14:49
Расчеты С-400 в Крыму подняты по тревоге 14:47
Песков перенаправил МИДу вопрос о "целевых мерах" ЕС по Азовскому морю 14:45
Севастопольца будут судить за подготовку заказного убийства матери 14:40
Предварительное следствие по делу "Зимней вишни" продлили до 25 марта 14:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
20.11.2018 15:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Все мечети Крыма передадут Муфтияту

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Крыма приняли решение передать все мусульманские культовые сооружения в ведение Духовного управления мусульман Крыма. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

Крымский курултай попросил имущество запрещенного в РФ меджлиса

При Украине все мечети полуострова находились вне правового поля, поэтому после возвращения Крыма в состав России надлежащим образом были оформлены только четыре мечети. А инвентаризация всех исламских культовых сооружений показала, что сегодня из 368 мечетей 305 являются бесхозяйными. Поэтому Совмин РК разработал законопроект, предусматривающий создание единого централизованного религиозного органа в Крыму по примеру Татарстана и Дагестана.

- В период Украины из-за отсутствия правоустанавливающих документов на мечети различные враждующие между собой экстремистские мусульманские организации боролись за управление мусульманскими культовыми объектами, - пояснил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек. - Благодаря появлению единой централизованной мусульманской организации и передачи мечетей и медресе в юридическое и каноническое подчинение ДУМК запрещенные мусульманские организации лишаются возможности открыто заниматься миссионерской деятельностью и распространять экстремистскую идеологию через культовые объекты. Кроме того, прекратятся разногласия в общине, ведь верующие различных религиозных течений, говоря на разных идеологических языках, даже праздники отмечали в разные дни. По этой причине закрывали мечети перед верующими в дни праздника, создавая конфликты и противоречия. Принятие этого закона в Крыму поспособствует объединению крымских мусульман.

Фото: Пресс-служба ДУМК
Эмирали Аблаев в пятый раз избран Муфтием Крыма

Пока власти выработали алгоритм оформления документов на культовые сооружения. Теперь муниципалитеты предоставят в Муфтият необходимую документацию на мечети своих районов для их узаканивания за бюджетный счет и дальнейшей передачи ДУМК. В его ведение будут передаваться и все вновь возведенные мечети.

Общество Религия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков перенаправил МИДу вопрос о "целевых мерах" ЕС по Азовскому морю
Госдума заложила рост пенсий в бюджет ПФР
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов
В Кремле заявили о вмешательстве сенаторов США в выборы главы Интерпола
Украина подсчитала убытки от строительства "Турецкого потока"