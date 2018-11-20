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20.11.2018 16:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Урале контролер автобуса заставил школьницу дважды оплатить проезд

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге прокуратура разбирается с жалобой местной жительницы на муниципальный транспорт. Женщина обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться, почему ее дочь-школьницу дважды заставили оплатить проезд в автобусе.

Фото: www.kinopoisk.ru
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13-летняя девочка села в автобус первого маршрута (муниципальный) на улице Луначарского, чтобы доехать до остановки "Тубсанаторий". Предъявила временный проездной кондуктору, оплатила им проезд. На остановке "Лесопарк" в автобус зашел контролер (они проверяют наличие билетов у пассажиров городского транспорта не принадлежащего частным перевозчикам). У девочки он потребовал справку из школы, подтверждающую, что она ученица. Такой бумаги у подростка при себе не было.

"Со слов матери девочки, контролер изъял у нее временный проездной, потому что, якобы, он не ее. И заставил школьницу снова заплатить за проезд - наличными. Кроме того, пока он писал акт о нарушении, девочка проехала свою остановку, ей пришлось возвращаться обратно на другом автобусе", - рассказала пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

При этом, подчеркнула она, контролер составил документ от имени матери ребенка, хотя ее в автобусе вообще не было.

По поводу возможно имевшего место инцидента начата проверка.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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