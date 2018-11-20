Пассажирский самолет вернулся в Салехард из-за неисправности

Пассажирский борт сообщением Салехард - Надым экстренно вернулся в аэропорт вылета.

"Факт такой действительно был, - подтвердила "РГ" пресс-секретарь управления на транспорте МВД России по УрФО Елена Епимахова. - Самолет вернулся в Салехард из-за технической неисправности".

Какие именно неполадки прервали полет, правоохранительные органы пока не сообщают. Между тем ТАСС со ссылкой на собственные источники проинформировал о том, что у самолета не убрались шасси.

На борту находились 21 пассажир и трое членов экипажа.