Пять рейсов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Екатеринбурге

Пять рейсов, которые должные были приземлиться сегодня в екатеринбургском аэропорту Кольцово, ушли на запасные аэродромы из-за густого тумана в столице Среднего Урала.

Как сообщил "РГ" пресс-секретарь авиаузла Андрей Клименских, борт KC-271 из Астаны был направлен в Тюмень, на запасной аэродром в Челябинске ушли рейсы U6-300 из Благовещенска, U6-623 из Читы, UT-111 из Сургута и S7-3249 из Новосибирска.

Туман к данному часу почти расселялся, но ряд самолетов пока задерживается. Например, в Тюмени отложен вылет рейса UT-279.