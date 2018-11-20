В Кургане СК проверит информацию о падении матери с ребенком в люк

В Кургане начата доследственная проверка по факту вероятного падения матери с ребенком в открытый люк канализационного коллектора.

Информация об инциденте появилась на местном портале 45.ru. Пострадавшая женщина рассказала, что гуляла с коляской, не заметила припорошенный снегом колодец и проварилась в него. Выбраться из него им с дочкой помогли неравнодушные прохожие.

Случилось это, по предварительным данным, 20 ноября на улице Пугачева.

"Будет проверена информация, изложенная в публикации, а также дана оценка действиям сотрудников коммунальных служб. Когда станут известны все обстоятельства случившегося, будет принято процессуальное решение", - передает пресс-служба Следственного комитета Зауралья.