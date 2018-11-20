Жители Югры выбрали топ-20 тем для названия 2019 года

Жители Югры продолжают активно участвовать в выборе главной темы предстоящего 2019 года. Необходимо отметить, выбор темы, под эгидой которой пройдет год, - уникальное событие для России в целом. Оно позволяет югорчанам понять, что при их непосредственном участии формируется стратегия развития региона, что они сами способны повлиять на его судьбу.

В течение недели югорчане предлагали главные темы предстоящего года, исходя в том числе и из значимости, актуальности задач, которые необходимо решить в округе.

Сейчас завершился первый этап, подведены итоги. Сформирован лонг-лист главных тем, по версии жителей округа. Уже само их перечисление говорит о том, что югорчане неравнодушно, искренне и креативно подошли к выбору темы.

Так, в топ-20 попали "Год прорывных действий", "Год возможностей", "Год молодых семей", "Год югорского гостеприимства", "Год жителя Югры", "Год командных действий", "Год последнего балка", "Год молодежи", "Год нефтяника", "Год команды Югры", "Год многодетной семьи", "Год югорского прогресса", "Год науки и образования", "Год развития", "Год неравнодушных людей", "Год безопасности", "Год радости", "Год друзей (соседей)", "Год заботы", "Год природы".

Чувствуется, что за каждой из предложенных тем стоит четкое видение, на каких проблемах, по мнению жителей, актуальнее акцентировать внимание в развитии региона в предстоящем году. В какой-то степени топ-20 тем отражает коллективный портрет югорчан.

Так, тема "Год последнего балка" родилась явно не спонтанно. В следующем году власти региона поставили перед собой сверхзадачу раз и навсегда разрешить одну из самых острых и застарелых социальных проблем региона - переселить всех проживающих в вагон-городках в нормальное жилье.

Сегодня в Югре еще сохраняется 3900 балков, и люди уверены, что ждать осталось недолго, уже в следующем году они смогут справить новоселье.

Показательно, что целый ряд тем предложены с прицелом на будущее "Год молодых семей", "Год молодежи", "Год науки и образования", "Год прогресса". Сам выбор тем говорит о том, что в Югре живут молодые, стремящиеся развивать регион люди, и никуда они с этой земли переезжать не собираются.

Голосование за темы финального списка продлится до 23 ноября. Его результаты передадут губернатору Югры для принятия окончательного решения по определению темы 2019 года. Свое решение Наталья Комарова озвучит во время традиционного обращения к жителям 24 ноября.

Проголосовать за понравившуюся тему пока еще можно на портале "Открытый регион - Югра".

Отметим, главными площадками для сбора предложений стали портал "Открытый регион - Югра" и официальное сообщество правительства Югры в социальной сети "ВКонтакте".