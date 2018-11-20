Жительница Невьянска отметила 108-летие

В Невьянске сегодня чествовали местную жительницу Александру Акулову, отметившую 108-летие.

Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, именинница родилась в селе Корелы, здесь же окончила начальную школу.

"В тридцатые годы семья попала в списки раскулаченных, и была сослана на работы сначала на станцию Багаряк (село на севере Челябинской области - ред.), потом на Высокогорский железный рудник. Жизнь в те годы была тяжелой и трудной, но испытания сделали нашу семью крепче", - вспоминает Александра Акулова.

Всю войну она проработали в Нижнем Тагиле, вырастила троих детей. Сейчас у Александры Алексеевны семеро внуков, девять правнуков, двенадцать праправнуков и четыре прапраправнука.

Без дела пенсионерка не сидит. Вязала ажурные занавески и скатерти, пока слушались руки. Когда возраст перевалил за сотню, рукоделие пришлось оставить. Но до сих пор Александра Алексеевна любит читать и принимать дома гостей.