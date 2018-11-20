Родители все чаще сталкиваются с абсурдностью домашних заданий

Мать охрипла, дочь оглохла, соседи выучили уроки. Это не анекдот, а типичная ситуация для многих российских семей. Мама до часу ночи клеит поделку из папье-маше, пока папа с малышом решают задачки по математике... Не сдал вовремя работу - "двойка" всем. И хорошо, если задания адекватные по сложности. А если нет?

- Кто такие вопленицы? Чем амфибрахий отличается от анапеста? Какую роль играет деталь в художественном произведении? Ответы на эти вопросы должны отскакивать от зубов не только у студентов филфака, но и у моей дочки-пятиклассницы, - говорит мама Юлия из Москвы. - Причем учитель заставляет зубрить литературоведческие термины и дает по ним контрольные работы совершенно бездумно, по алфавитному принципу. Надо ли это моему ребенку именно сейчас? Я считаю, что нет. Но что можно сделать в такой ситуации?

Третий класс, окружающий мир. Задание: назовите предприятия вашего города, загрязняющие окружающую среду, и расскажите, как вы с этим боретесь, сделайте презентацию. Может ли 9-летний ребенок справиться с этим самостоятельно? Четвертый класс - вырастите тыкву из зернышка в ноябре, определите падеж существительного в словосочетании "сварил кофейку"...

Родители рассказывают десятки подобных историй, когда над "домашкой" ломает голову вся семья. Можно встретить и такой вопрос в проверочной работе московского школьника: "Как определить из двух образцов почвы, какая из них - плодородная?" Подсказка: нагреть оба образца и понюхать, ведь органические вещества в плодородной почве при горении плохо пахнут...

В Новосибирске учитель музыки "французской" гимназии N 16 предложила детям выбрать современную песню и выучить ее. Один из учеников вспомнил "Владимирский централ". Его поддержали большинство одноклассников, а учитель, как ни странно, не стала спорить. Когда ребята вернулись домой и начали заучивать этот хит, возмущению родителей не было предела. Задание в итоге отменили, а педагог получила выговор. В Ростове случай еще "веселее".

- Учитель рисования решил освоить с детьми граффити. Долго рассказывал о творчестве Бэнкси, показывал действительно интересные работы современных художников, - говорит мама Наталья Белоусова. - Потом попросил каждого принести эскизы, а кто сможет, то и фотографии готовых работ. Результат был неожиданным. Наш сын не только сделал эскиз, но и решил его воплотить. Вечером грозный дворник привел Илью домой и сказал, что если еще раз увидит, как он рисует на заборе, сдаст в полицию.

Мать охрипла, дочь оглохла, соседи выучили уроки. Это не анекдот, а типичная ситуация для многих российских семей

По данным опроса "РГ", более половины родителей хотя бы раз сталкивались со спорными домашними заданиями. Почти столько же признаются, что выполняют "домашку" всей семьей, а 76 процентов считают, что ребенок перегружен учебой сверх всякой меры.

Современные дети знают особенности пищеварения майского жука и все 15 течений Атлантического океана. Знают, чем брюхоногие моллюски отличаются от головоногих, чем осадочные породы отличаются от вулканических. Типичная ситуация: решить 20 примеров, выучить два параграфа, написать эссе по литературе - и это только часть ежедневной нагрузки. В итоге уроки превращаются в инструмент контроля и выставления оценок, а работа в классе подменяется работой дома. В некоторых школах рефераты задают даже по музыке и физкультуре. И сидят родители вечерами, скачивают все это из интернета...

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ксения Колесникова

Между тем существуют важные санитарные нормы (СанПин): "временной" объем домашних заданий по всем предметам не должен превышать 1,5 астрономических часа во втором-третьем классе, 2 часа - в 4-5-м классе, 2,5 часа - в 6-8-м классе, 3,5 часа - в 9-11-м классе. А у первоклашек вообще домашних заданий быть не должно! Родители должны знать эти нормы и требовать от школы их выполнения.

Кстати, зачастую проблема с домашними заданиями связана не только с работой конкретного педагога и человеческим фактором. Но и учебниками, которые по-прежнему содержат много ошибок. "Нам, родителям, приходится дома объяснять детям, что такое кассетный магнитофон или дисковый телефон, нарисованные в учебнике английского языка. И это полбеды по сравнению с неактуальными географическими картами (ведь Крым-то давно наш) и старыми вариантами Периодической таблицы Д. И. Менделеева (ведь она расширилась с 92-х до 118-ти элементов)", - говорится в сообщении Национальной родительской ассоциации.

Мнение

Алихан Динаев, победитель конкурса "Учитель года России-2018", учитель обществознания, общественный советник министра просвещения:

- Пару дней назад моя сестра (мама первоклассника) показывала поделку, которую она "закончила в два часа ночи". Самое смешное здесь то, что дети, как правило, вообще не принимают участие в этой работе, мирно и сладко спят, пока их родители упорно лепят, клеят, рисуют... Тут, безусловно, есть немалая доля родительского тщеславия. Папы, а особенно мамы, бьются за то, чтобы работа их ребенка была лучшей. Это, конечно, перегиб. Учителя не требуют создать "творческий шедевр". Да, наши дети действительно перегружены домашними заданиями. Это подтверждают и международные сравнительные исследования. Так, в 2016 году Россия занимала первое место по времени, которое дети тратят на "домашку" - более 10 часов в неделю. При этом исследования показывают: эффект от домашних заданий в начальной школе минимален или никак не влияет на успеваемость детей. В основной школе эффект мал, и только в старшей школе становится выше. Какие домашние задания задаю я? Часто вообще никаких. Нередко прошу прочитать очередной параграф и повторить пройденную тему. У нас в школе действует правило - если учитель задает домашнее задание, то это должно быть что-то творческое. Могу попросить детей в группе подготовить бизнес-план или проект, предоставить реальный кейс для обдумывания правильного ответа. А еще могу задать детям посмотреть тот или иной фильм, сыграть несколько раз в образовательную игру. В ответ слышу радостные возгласы: "Вот бы все такую "домашку" задавали".

Компетентно

Наталья Виноградова, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор:

- У многих учителей есть ошибочное представление, что все, что написано в учебнике, ребенок должен знать наизусть. Это элементарная неграмотность педагога. И с точки зрения дидактики (теории обучения), и с точки зрения здравого смысла... На самом деле в каждом учебнике имеется минимум, который ребенок должен освоить (это удовлетворительный уровень), и более высокий уровень - мы называем его интеллектуальным фоном обучения. Он обязательно должен быть представлен в учебнике, так как рассчитан на успешных ребят, увлеченных предметом, на тех, кто легко справляется с базовыми знаниями-умениями. Но это не значит, что все подряд из учебника ребенок должен учить наизусть, тем более - дома с родителями. А уж заучивание литературоведческих терминов в отрыве от текстов - это просто бессмысленное занятие. Такой принцип изучения ничего не дает для развития обучающегося, в лучшем случае тренирует его память.

Что касается "Владимирского централа". Здесь опять же очевидна небрежная работа учителя. Дети выбрали эту песню, у них появился недосказанный интерес к "тюремному" жанру. Но не надо бездумно идти на поводу. Можно объяснить, откуда появился этот жанр, почему он стал так популярен. Обязательно рассказать, почему не все любители музыки зачислили эту песню в разряд интересных и любимых. Ну и конечно, не осудив за выбор (!), предложить выбрать другой хит, более достойный. К сожалению, это ошибка многих учителей - недосказанность, неспособность объяснить. Учителя оставляют ребенка один на один со своими мыслями, а он один с ними справиться не может.

С "уличным" творчеством - та же история. Есть "модный" жанр граффити, есть шикарные работы в этой живописной манере, которые признаются во всем мире. Но, дорогой учитель, родитель, объясните ребенку: кроме свободы творчества есть еще определенные правила поведения, которым члену общества нужно следовать. Объясните, что его применение неуместно в общественных местах, тем более если рисунки пишутся непрофессионалами. Почему бы не выделить на школьном дворе специальное место, где дети будут проявлять свое творчество, соревноваться в рисунках.