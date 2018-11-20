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20.11.2018 12:32
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор закрыл рестораны Starlite diner из-за гепатита А

Текст: Ольга Игнатова

Специалисты территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Москве в Центральном и Западном округах начали эпидемиологическое расследование в ресторанах сети "Starlitediner", расположенных на ул. Коровий вал, д. 9а, Страстном бульваре, д.8А и проспекте Вернадского, д. 6.

Поводом послужила информация о 8 случаях заражения вирусным гепатитом А сотрудников и посетителей ресторанов. Проверяющие сразу же установили, что названные рестораны работают с грубейшими нарушениями санитарных норм и правил.

В частности, 80% персонала не имели прививок против гепатита А и дизентерии. При отсутствии прививок руководство ресторанов не имело права допускать сотрудников к работе. Но, тем не менее, допускало.

Фото: photoxpress
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В проверенных ресторанах не было надлежащих условий для обработки зелени, овощей, корнеплодов. В холодильниках совместно хранились сырые и готовые продукты. Приготовление холодных и горячих закусок, десертов производилось в одном помещении без четкого зонирования на производственные цеха. На производстве отсутствовали бактерицидные лампы, что является грубым нарушением технологии приготовления пищи и могло послужить причиной заболеваемости гепатитом А.

Сотрудники надзорного ведомства также отметили, что готовые блюда в обеденный зал подавались через ту же дверь, что и грязная посуда. Кроме того, в ресторанах нарушался режим мытья и дезинфекции столовой посуды, дезинфекции вентиляционных систем.

Учитывая, что выявленные нарушения могут нанести вред здоровью посетителей и способствовать распространению инфекционных заболеваний, было принято решение о временном закрытии трех ресторанов по вышеназванным адресам. Все материалы, собранные в ходе эпидрасследования, направлены в суды. Деятельность ресторана "Starlitediner" на проспекте Вернадского, д. 6 приостановлена Никулинским районным судом на 30 суток.

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