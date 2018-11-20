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20.11.2018 18:26
Рубрика: Экономика

Наплыв лосося

Состав комиссий по регулированию вылова могут изменить
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)
Росрыболовство готово рассмотреть предложения по составу комиссии, которая занимается регулированием вылова анадромных видов рыб, по увеличению доли экспертов и представителей отрасли в ней, рассказали "РГ" в ведомстве.

В этом году на Камчатке лососевая путина побила столетний рекорд. Однако справиться с уловом оказалось нелегко. Суда для приема рыбы приходилось перебрасывать из соседних регионов, на берегу спешно искали составы для отправки улова на переработку в глубь страны, а в соцсетях распространялись ролики с кучами выброшенной рыбы, которую якобы некому перерабатывать. Теперь, когда большая рыба прошла, начался "разбор полетов".

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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На Камчатке считают, что краевая комиссия по регулированию вылова рыбы не учитывала всех условий этой путины. Две трети ее составляют представители федеральных ведомств (в том числе минобороны, ФСБ, минприроды. - Прим. ред.), а представители субъекта не могут полноправно принимать участие в обсуждении и утверждении важнейших решений, заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Он предложил увеличить долю региональных экспертов в составе комиссий и расширить их полномочия.

"Фактически определять объем, сроки и места добычи анадромных видов рыб должны представители научных организаций, которые способны прогнозировать уровень путины по году, и промышленные предприятия, которые знают о собственных возможностях переработки уловов, - сказал "РГ" представитель Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. - Для большинства представителей федеральных органов власти рыбопромышленная деятельность не является профильной. Из-за этого решения иногда принимаются ситуационно, без учета долгосрочной стратегии развития. В последние годы большую часть комиссии составляют именно представители федеральных органов власти, из-за этого комиссии подолгу не могут собраться, решения тормозятся". С этим согласен исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков.

Две трети комиссии составляют представители федеральных ведомств, из-за этого комиссии подолгу не собираются

В Росрыболовстве для начала предполагают оценить, насколько регулярно члены комиссии, в том числе из представителей федеральных ведомств, посещали ее заседания. В ведомстве считают, что в целом комиссии по регулированию промысла тихоокеанских лососей работают довольно эффективно - при изменении промысловой обстановки решения по изменению разрешенного вылова принимаются своевременно. Если в итоге какие-то решения и будут приняты, то актуальными они станут не раньше следующего промыслового сезона, так как в этом году вылов тихоокеанских лососей на Камчатке уже завершен, добавили в Росрыболовстве.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз Росрыболовство
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