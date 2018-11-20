Росрыболовство готово рассмотреть предложения по составу комиссии, которая занимается регулированием вылова анадромных видов рыб, по увеличению доли экспертов и представителей отрасли в ней, рассказали "РГ" в ведомстве.

В этом году на Камчатке лососевая путина побила столетний рекорд. Однако справиться с уловом оказалось нелегко. Суда для приема рыбы приходилось перебрасывать из соседних регионов, на берегу спешно искали составы для отправки улова на переработку в глубь страны, а в соцсетях распространялись ролики с кучами выброшенной рыбы, которую якобы некому перерабатывать. Теперь, когда большая рыба прошла, начался "разбор полетов".

На Камчатке считают, что краевая комиссия по регулированию вылова рыбы не учитывала всех условий этой путины. Две трети ее составляют представители федеральных ведомств (в том числе минобороны, ФСБ, минприроды. - Прим. ред.), а представители субъекта не могут полноправно принимать участие в обсуждении и утверждении важнейших решений, заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Он предложил увеличить долю региональных экспертов в составе комиссий и расширить их полномочия.

"Фактически определять объем, сроки и места добычи анадромных видов рыб должны представители научных организаций, которые способны прогнозировать уровень путины по году, и промышленные предприятия, которые знают о собственных возможностях переработки уловов, - сказал "РГ" представитель Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. - Для большинства представителей федеральных органов власти рыбопромышленная деятельность не является профильной. Из-за этого решения иногда принимаются ситуационно, без учета долгосрочной стратегии развития. В последние годы большую часть комиссии составляют именно представители федеральных органов власти, из-за этого комиссии подолгу не могут собраться, решения тормозятся". С этим согласен исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков.

Две трети комиссии составляют представители федеральных ведомств, из-за этого комиссии подолгу не собираются

В Росрыболовстве для начала предполагают оценить, насколько регулярно члены комиссии, в том числе из представителей федеральных ведомств, посещали ее заседания. В ведомстве считают, что в целом комиссии по регулированию промысла тихоокеанских лососей работают довольно эффективно - при изменении промысловой обстановки решения по изменению разрешенного вылова принимаются своевременно. Если в итоге какие-то решения и будут приняты, то актуальными они станут не раньше следующего промыслового сезона, так как в этом году вылов тихоокеанских лососей на Камчатке уже завершен, добавили в Росрыболовстве.