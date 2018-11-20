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20.11.2018,  
15:00
Текст:  Антон Валагин

Россия выиграла тендер на поставку ПЗРК в Индию

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Индия закупит российские ПЗРК "Игла-С" - на тендере они обошли шведские зенитные системы RBS 70 NG и французские Mistral.

Фото: Ted Banks, U.S. Navy / wikimedia.org
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О заключении контракта сообщили сразу несколько индийских газет. По данным The Economic Times стоимость сделки составляет 1,5 миллиарда долларов, The Financial Express приводит вдвое большую сумму.

Российские зенитные комплексы заменят в индийской армии советские ПЗРК "Игла-М".

Игла-С - новейшая модификация советского ПЗРК "Игла", в ней применены улучшения от различных версий комплекса. Увеличена масса боевой части ракеты, появилась возможность обстрела низколетящих целей типа беспилотников и крылатых ракет. Вероятность поражения цели выросла до 0,9.

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