Россия выиграла тендер на поставку ПЗРК в Индию

Индия закупит российские ПЗРК "Игла-С" - на тендере они обошли шведские зенитные системы RBS 70 NG и французские Mistral.

О заключении контракта сообщили сразу несколько индийских газет. По данным The Economic Times стоимость сделки составляет 1,5 миллиарда долларов, The Financial Express приводит вдвое большую сумму.

Российские зенитные комплексы заменят в индийской армии советские ПЗРК "Игла-М".

Игла-С - новейшая модификация советского ПЗРК "Игла", в ней применены улучшения от различных версий комплекса. Увеличена масса боевой части ракеты, появилась возможность обстрела низколетящих целей типа беспилотников и крылатых ракет. Вероятность поражения цели выросла до 0,9.